Dünyanın en iyilerini seçtiler! O listeye Türkiye'den bakın ne girdi

Adını Meksika'nın Puebla şehrinden alan sandviç içinde et, soğan, avokado, papaloi lifli peynir ve salsa sosu bulunuyor. Malzemeler son derece iştah açıcı...

İnce et dilimleri, yeşil fasulye, acı biber ve domatesle hazırlanır. Sadece Şili'ye bu sandviç için gidilebilir diyorlar.

Dikdörtgen ya da elips ekmeklerle yapılır. İçinde et, çeşitli soslar ve peynirler bulunur.

Türkiye - Döner

Döner! İster et ister tavuk versiyonu... Her ikisi de muazzam. Her bölgemizde farklı versiyonlarda pişirilen döner, dünyada yenmesi gereken sandviçler arasında yerini almış. Bu tadına doyum olmaz lezzeti sadece bizler değil, Türkiye'yi ziyaret edenler de çok seviyor.