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Dünyanın en iyilerini seçtiler! O listeye Türkiye'den bakın ne girdi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

INSIDER, dünya üzerinde mutlaka tadılması gereken sandviç çeşitlerini listeledi. O listede Türkiye'ye de yer verdi. Bakalım hangi lezzetimiz dünya üzerinde yenilmesi gerekenler arasına girmiş...

Insider, dünyanın en lezzetli sandviçlerini bir araya getirdi ve o listeye bizden de bir yiyecek girdi. İşte tadına doyum olmayan seçilmiş 10 sandviç.

Dünyanın en iyilerini seçtiler! O listeye Türkiye'den bakın ne girdi

Meksika - Cemita poblana

Meksika - Cemita poblana
Adını Meksika'nın Puebla şehrinden alan sandviç içinde et, soğan, avokado, papaloi lifli peynir ve salsa sosu bulunuyor. Malzemeler son derece iştah açıcı...

Şili - Chacarero

Şili - Chacarero
İnce et dilimleri, yeşil fasulye, acı biber ve domatesle hazırlanır. Sadece Şili'ye bu sandviç için gidilebilir diyorlar.

İtalya- Panini

İtalya- Panini
Dikdörtgen ya da elips ekmeklerle yapılır. İçinde et, çeşitli soslar ve peynirler bulunur.

Türkiye - Döner

Türkiye - Döner
Döner! İster et ister tavuk versiyonu... Her ikisi de muazzam. Her bölgemizde farklı versiyonlarda pişirilen döner, dünyada yenmesi gereken sandviçler arasında yerini almış. Bu tadına doyum olmaz lezzeti sadece bizler değil, Türkiye'yi ziyaret edenler de çok seviyor.

Tayvan - Gua Bao

Tayvan - Gua Bao
Bao, sandviçin ekmeğine verilen isimdir. Buharda pişirilir ve hamurumsu bir şekilde bırakılır. Bu ekmeğin içine kavrulmuş et, kişniş, yer fıstığı ve çeşitli soslar ilave edilir.

Belçika - Mitraillette

Belçika - Mitraillette
Baget ekmeğinin içi patates kızartması ve et ile doldurulur. Bolca sosa bulanır. Dİlediğiniz sebzeler ile zenginleştirmeniz mümkündür.

Portekiz - Francesinha

Portekiz - Francesinha
İki dilim ekmeğin arasına sosis ve biftek koyuluyor. Ardından üzerine bol miktarda erimiş cheddar dökülüyor. Üzerine de bir adet yumurta.

Hindistan - Vada Pav

Hindistan - Vada Pav
Ekmeğin arasına yağda kızartılmış patates köftesi konulur, üzüerine de chutney sosu ve acı sos eklenir.

Japonya - Katsu Sando

Japonya - Katsu Sando
Dünyanın en pahalı sandviçi olarak biliniyor. 180 dolara kadar satılabiliyor. Onu bu kadar pahalı kılan şey ise içinde kullanılan kırmızı et ya da tavuk. Sütlü Japon ekmeği arasına konan malzemeler, hardal ve mayonezle birleşiyor.

Hollanda - Broodje Kroket

Hollanda - Broodje Kroket
Galeta ununa batırılıp kızartılan etler, ekmek arasında soslarla servis ediliyor.
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