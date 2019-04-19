Insider, dünyanın en lezzetli sandviçlerini bir araya getirdi ve o listeye bizden de bir yiyecek girdi. İşte tadına doyum olmayan seçilmiş 10 sandviç.

Dünyanın en iyilerini seçtiler! O listeye Türkiye'den bakın ne girdi

Meksika - Cemita poblana Adını Meksika'nın Puebla şehrinden alan sandviç içinde et, soğan, avokado, papaloi lifli peynir ve salsa sosu bulunuyor. Malzemeler son derece iştah açıcı...

Şili - Chacarero İnce et dilimleri, yeşil fasulye, acı biber ve domatesle hazırlanır. Sadece Şili'ye bu sandviç için gidilebilir diyorlar.

İtalya- Panini Dikdörtgen ya da elips ekmeklerle yapılır. İçinde et, çeşitli soslar ve peynirler bulunur.

Türkiye - Döner Döner! İster et ister tavuk versiyonu... Her ikisi de muazzam. Her bölgemizde farklı versiyonlarda pişirilen döner, dünyada yenmesi gereken sandviçler arasında yerini almış. Bu tadına doyum olmaz lezzeti sadece bizler değil, Türkiye'yi ziyaret edenler de çok seviyor.

Tayvan - Gua Bao Bao, sandviçin ekmeğine verilen isimdir. Buharda pişirilir ve hamurumsu bir şekilde bırakılır. Bu ekmeğin içine kavrulmuş et, kişniş, yer fıstığı ve çeşitli soslar ilave edilir.

Belçika - Mitraillette Baget ekmeğinin içi patates kızartması ve et ile doldurulur. Bolca sosa bulanır. Dİlediğiniz sebzeler ile zenginleştirmeniz mümkündür.

Portekiz - Francesinha İki dilim ekmeğin arasına sosis ve biftek koyuluyor. Ardından üzerine bol miktarda erimiş cheddar dökülüyor. Üzerine de bir adet yumurta.

Hindistan - Vada Pav Ekmeğin arasına yağda kızartılmış patates köftesi konulur, üzüerine de chutney sosu ve acı sos eklenir.

Japonya - Katsu Sando Dünyanın en pahalı sandviçi olarak biliniyor. 180 dolara kadar satılabiliyor. Onu bu kadar pahalı kılan şey ise içinde kullanılan kırmızı et ya da tavuk. Sütlü Japon ekmeği arasına konan malzemeler, hardal ve mayonezle birleşiyor.