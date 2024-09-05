Dünyanın en küçük cinsel organına sahip adamından ilginç itiraflar! "Boyutuyla ilgili endişelerimle doktora gittim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 36 yaşındaki Michael Phillips isimli bir adam kendisine mikropenis adı verilen nadir bir tıbbi rahatsızlık teşhisi konulduğunu söyledi. Uzun süredir cinsel organının boyutundan endişe duyduğunu dile getirerek doktora gittiğini ifade eden Phillips, "Yaklaşık dört veya beş ay önce penisimin boyutuyla ilgili endişelerimle doktora gittim. Bana mikropenis adı verilen bir rahatsızlık olduğu söylendi. Bir üroloğa yönlendirildim. Küçük olduğunun her zaman farkındaydım, ancak bunun bir durumu olduğunu bilmiyordum. Doktora gitmemim asıl sebebi cinsel birliktelik yaşayamamdı" diye konuştu.

Olumsuz durumunu olumluya çevirmeye çalıştığını dile getiren Phillips, "Aslında en küçük Guinness Dünya Rekorları'na girip giremeyeceğimi merak ediyordum. Olumsuzluğu olumluya çevirmeye çalışıyorum, yani her şeyi olumlu hale getirmeye çalışıyorum eğer bunu başarabilirsem harika. Bazı ameliyatlar var ama ancak bir buçuk santim kadar ekleyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.