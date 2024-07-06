Kızının maç gününde erkek arkadaşıyla buluşmaya gittiğini öğrenen babanın sitemi gülümsetti! "Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde kızının futbol maçının olduğu gününde sevgilisiyle buluşmaya gideceğini öğrenen babanın sitemi izleyenleri gülümsetti.

Erkeklerin büyük bir bölümünün futbol maçı izlemekten zevk aldığını dile getiren baba kızına, "Kadınlar kabul etti yani %80'i. Futbol izlemeyen erkekten erkek olmaz. Hesabı da ödersin. Bunu kabul edin artık. Futbol izlemeyen erkek değildir. Kabul edin ağabey" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adam haklı dağılın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Büyük sözü dinle. Babanın sözünü dinle sonra pişman olma. Adam haklı" yorumunu yaptı.