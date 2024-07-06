Tenha bir yerde park edilmiş halde arabalarını buldu! Kocasını arabada bir iş arkadaşıyla basan kadın sinirlerine hakim olamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Malezyalı bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip ettiğinde eşini bir kadın meslektaşıyla birlikte tenha bir yerde park etmiş aracın içinde cinsel ilişkiye girerken gördü.

Sinirden kriz geçiren kadın aracın kapısını açtı ve "Bunu bana neden yapıyorsun?" diye sordu. Kocası ise karısının tepkisi üzerine ne diyeceğini bilemeyerek iş için bir araya geldiklerini iddia etti.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatımda gördüğüm en kötü an" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın için çok üzüldüm" yorumunda bulundu.