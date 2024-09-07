Dünyanın en pahalı plakası! Aracın 10 katı değerinde: 14.3 milyon dolara satıldı... "Bu kadarı da çok ama"

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir açık arttırmada "1" numaralı ikonik plaka tam 14.3 milyon dolara satılmıştı. Sahibinin kimliği gizli tutulurken plakanın değeri üzerinde durduğu Mercedes Brabus'tan bile neredeyse 10 kat bile daha değerli demek. Plakanın görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine kullanıcıların yorumları da gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadarı da çok ama" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar nasıl paralar?" yorumunu yaptı.