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    4. Uçakların koltukları kalçasına dar gelince çareyi kendi uçağını satın almakta buldu! "Artık iki bilet almak zorunda kalmayacağım"

    Uçakların koltukları kalçasına dar gelince çareyi kendi uçağını satın almakta buldu! "Artık iki bilet almak zorunda kalmayacağım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 10:50
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    Kalça ölçüleri nedeniyle sosyal medyanın dikkatini çeken Gracie Bon bu kez ilginç bir açıklamada bulundu. Daha önceki sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla yolcu uçaklarının koltuklarına kalça ölçüleri nedeniyle sığmamasından şikayet eden Bon, sorununa kendisine ait bir uçak satın alarak çözüm bulduğunu söyledi.

    Panamalı büyük beden sosyal medya fenomeni Gracie Bon, kum saati şeklindeki belirgin vücut hatlarıyla ünlü. 26 yaşındaki fenomen isim 4.7 milyon takipçisiyle sıklıkla büyük beden kişilerin yaşadığı sorunlardan söz ediyor. Son olarak bir seyahati için uçağa binen Bon, kalçasının koltuğa sığamamasından dert yanmıştı.

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    Havayolu şirketlerini ortalamanın üzerinde kalça ölçülerine sahip kişiler için daha konforlu koltuklar yapmaya çağıran Bon, sorunu çözmek için parayı kendi özel uçağına aktarmaya karar verdi.

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    Kendisine ait bir uçak satın aldığını dile getiren fenomen isim, "Birinci sınıfta uçuyor olsam bile uçağa sığamazdım. İlk uçağımı yeni aldım. Ticari havayolları daha büyük koltuklar yapmıyor, bu yüzden sorunu kendim çözdüm. Artık iki bilet almak zorunda kalmayacağım. Çok mutluyum. Bu tam olarak ihtiyacım olan şeydi. Fiyatı oldukça yüksekti ve kesinlikle hayatımın geri kalanı boyunca borçlu kalacağım, ama buna değdiğini biliyorum. Yeni uçağıma aşığım. Sıkı çalışmanın karşılığını alıyorum." dedi.

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