Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu! Tayvan depreminden saatler öncesinde yakalandı... Sosyal medyada gündem oldu

    Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu! Tayvan depreminden saatler öncesinde yakalandı... Sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.04.2024 08:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Felaket yaklaşırken ortaya çıktığı söylenen bir balık türü yerel halk tarafından "kıyamet balığı" olarak isimlendiriliyor. Tayvan'da yaşanan 7.4 şiddetindeki depremden saatler öncesinde bir kişi tarafından kıyamet balığının yakalanması felaketin habercisi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları kıyamet balığını konuşmaya başladı.

    Tayvan'ın 25 yıldaki en güçlü sarsıntısı Çarşamba sabahı yaşandı. 7.4 büyüklüğündeki deprem dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Felekatten kısa bir süre önce komşu Filipinler'de bir kürek balığının yakalandığına dair bir görüntünün paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.

    2

    Kürek balıkları genellikle okyanus yüzeyinin 3.300 ft altındaki derinliklerde yaşar, ancak Japon geleneklerine göre yaratıklar sismik olaylardan önce daha sığ sulara doğru yüzüyorlar. Bu da balığın Tayvan'daki depremin habercisi olduğuna yorumlandı.

    DEPREMDEN 30 SAAT ÖNCE YAKALANDI

    1

    Balık, depremin merkez üssünün yaklaşık 900 mil güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında yakalandı. Balıkçılar balığı depremden 30 saat önce avlandıklarını bildirdi. Daha öncesinde batıl inançları olmadığını belirten balıkçı Brenjeng Caayon, "Batıl inançlara göre bu kötü bir alamettir ve bu bir alamet olabilir, çünkü aynı sabah bir deprem Tayvan'ı sarstı. Daha önce buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Lisedeki kız kavgası feci bitti! Hastanelik olan genç kıza bilişsel bozukluk teşhisi

    Lisedeki kız kavgası feci bitti! Hastanelik olan genç kıza bilişsel bozukluk teşhisi

     Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattı

    Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattı

     Tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü

    Tüm erkeklerin söylediği 'gizli yalanı' ifşa etti! Sosyal medya ikiye bölündü

     Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

    Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

     Sevgilisinin karısı evi bastı! Ne yapacağını bilemedi

    Sevgilisinin karısı evi bastı! Ne yapacağını bilemedi


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaşlı bakımevi hemşiresi ölümü böyle anlattı! "Vücut kapanmaya başlıyor"Yaşlı bakımevi hemşiresi ölümü böyle anlattı! "Vücut kapanmaya başlıyor"
    Çocuğunun beslenme çantasına öyle şeyler koydu ki... "Soğan yakışıyor"Çocuğunun beslenme çantasına öyle şeyler koydu ki... "Soğan yakışıyor"
    17 yıldır Tayvan'da yaşayan Türk depremi anlattı! "Oldukça sert bir deprem"17 yıldır Tayvan'da yaşayan Türk depremi anlattı! "Oldukça sert bir deprem"
    Anahtar Kelimeler:
    deprem kıyamet alametleri balık Tayvan
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e: Emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? İşte aldığı yanıt

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e: Emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? İşte aldığı yanıt

    Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle verildi: Tek fark...

    Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavüle verildi: Tek fark...

    Beslenme çantasında yok yok..."Soğan yakışıyor"

    Beslenme çantasında yok yok..."Soğan yakışıyor"

    Eyere binmek yerine öyle bir şey yaptı ki... "At bile şaşırmış"

    Eyere binmek yerine öyle bir şey yaptı ki... "At bile şaşırmış"

    17 yıldır Tayvan'da yaşayan Türk depremi anlattı! "Oldukça sert bir deprem"

    17 yıldır Tayvan'da yaşayan Türk depremi anlattı! "Oldukça sert bir deprem"

    2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

    2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.