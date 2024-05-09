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    4. "Dünyanın en seksi büyükannesi" deniliyordu! Yeni kariyer hamlesini açıkladı... Hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı

    "Dünyanın en seksi büyükannesi" deniliyordu! Yeni kariyer hamlesini açıkladı... Hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 10:49
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    Gina Stewart, yaşıtlarına meydan okuyan fiziksel görüntüsü sayesinde dünya çapında "Dünyanın en seksi büyükannesi" unvanına sahipti. Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Stewart, şimdi kariyerinde değişikliğe gittiğini söyleyerek hayranlarını bir kez daha heyecanlandırmayı başardı.

    Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söyleyen ve her fırsatta sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göstermeyi başaran 53 yaşındaki Gina Stewart, genç görünümü ve internette paylaştığı çarpıcı fotoğraflar sayesinde "dünyanın en ateşli büyükannesi" olarak biliniyordu.

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    Instagram'da yaşlanma karşıtı ipuçlarını vererek dikkatleri üzerine çeken Stewart, büyük bir kariyer değişikliği yapacağını da açıkladı. Kendisi artık resmi olarak bir müzisyen ve bu yıl bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Dünya geneline yayılan geniş bir takipçi kitlesine sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımında yeni kariyerini Stewart, "Harika bir haber. Bugün resmi olarak bir müzik sanatçısıyım ve ilk single'ımı yayınladım.Yaklaşan albümüm 'Luxury Mansion'dan 'She will Thrive' 8 parçadan sadece biri. Müzik tarzım elektrik, tekno rock pop, disko, enstrümantal ve piyano. Melodik ve akılda kalıcı bir tarz. 2020'ler havası taşıyan 80'ler tarzı şarkılardan ilham alıyorum." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Gina Stewart
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