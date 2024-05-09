"Dünyanın en seksi büyükannesi" deniliyordu! Yeni kariyer hamlesini açıkladı... Hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı

Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söyleyen ve her fırsatta sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göstermeyi başaran 53 yaşındaki Gina Stewart, genç görünümü ve internette paylaştığı çarpıcı fotoğraflar sayesinde "dünyanın en ateşli büyükannesi" olarak biliniyordu.

Instagram'da yaşlanma karşıtı ipuçlarını vererek dikkatleri üzerine çeken Stewart, büyük bir kariyer değişikliği yapacağını da açıkladı. Kendisi artık resmi olarak bir müzisyen ve bu yıl bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor.

Dünya geneline yayılan geniş bir takipçi kitlesine sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımında yeni kariyerini Stewart, "Harika bir haber. Bugün resmi olarak bir müzik sanatçısıyım ve ilk single'ımı yayınladım.Yaklaşan albümüm 'Luxury Mansion'dan 'She will Thrive' 8 parçadan sadece biri. Müzik tarzım elektrik, tekno rock pop, disko, enstrümantal ve piyano. Melodik ve akılda kalıcı bir tarz. 2020'ler havası taşıyan 80'ler tarzı şarkılardan ilham alıyorum." dedi.







