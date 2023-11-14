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    4. "Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu" olarak anılıyordu! Son pozuyla Instagram'ın sıcaklığını yükseltti

    "Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu" olarak anılıyordu! Son pozuyla Instagram'ın sıcaklığını yükseltti

    14.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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    "Dünyanın en seksi hava durumu sunucusu" olarak kabul edilen Yanet Garcia Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adeta şov yapıyor. Instagram'da yaklaşık 15 milyona yaklaşan bir takipçi kitlesi bulunan Garcia, son paylaşımıyla sosyal medyanın sıcaklıklarının yükselmesine neden olarak beğeni topladı.

    Kamera arkasında yıllarca çalıştıktan sonra hava durumu sunucusu olarak ekran önüne gelen Meksikalı Yanet Garcia kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de mest ediyor. Instagram'da kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Garcia, sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Meksikalı fenomen duvara yaslanarak kalçasını ön plana çıkartan pozuna, "Altın saat" notunu ekleyerek mavi bir kalp emojisini ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "En iyi altın saat fotoğrafı olduğuna yemin edebilirim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok iyisin" yorumunu ekledi.

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