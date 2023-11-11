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    4. Kirpiğine kuş pisledi! "Kusacağım" diyerek kriz geçirdi... O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Kirpiğine kuş pisledi! "Kusacağım" diyerek kriz geçirdi... O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    11.11.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde 'lugkalem' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kirpiğine gelen kuş pisliğini gördükten sonra adeta sinir krizi geçirdi. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca ortaya eğlenceli yorumlar çıktı.

    Sosyal medyada 'Lugkalem' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Melike isimli genç bir kadın annesiyle birlikte yaptığı Ürgüp gezisi sırasında ilginç bir olay yaşadı. Kirpiğine kuş pisliğinin geldiğini fark eden Melike, "Anne kusacağım" diyerek adeta sinir krizi geçirdi. Annesi ise o anlarda Melike'nin elindeki ıslak mendili alarak kirpiğindeki pisliği temizledi.

    MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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    Görüntüler TikTok'ta 6 milyonu aşkın izlenmeye ulaşırken yaşadığı ilginç olayı Melike, "Ayrıldıktan sonra takip ettiği kızlara bakıyorum" notuyla paylaştı. O an sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekerken yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni fobi yükleniyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurtçuk zannettim" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle başıma gelse dayanamazdım" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kirpik kuş
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