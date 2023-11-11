Dünya mirası olarak korunan milli parkta direk dansı yaptı! Sosyal medyadan tepkilerin odağına yerleşti... "Ne kadar cehalet..."

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife Teide Milli Parkı'nda minik leopar desenlerden oluşan tek parça bir kıyafet tercih eden Ada Bez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında direk dansı yaptığı anları gösterdi. Bez dans ettiği görüntüleri sosyal medyadan "Güneş, rüzgar, gezegen. Kendimi çok canlı hissediyorum" notunu ekledi.

TEPKİ YAĞDI

Park, dünyanın en yüksek yanardağlarından biri olan Tiede Dağı çevresinde oluşturulmuş, UNESCO tarafından korunan bir Dünya Mirası alanı. Bu yüzden sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Bez'in saygısızlık yaptığını dile getirerek paylaşımını eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korunan bir alanda olduğunuzu ve buna saygı duymanız gerektiğini bilmiyor muydunuz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne kadar cehalet dolu bir hareket. Bu resmen doğamıza saygısızlık" yorumunu ekledi.