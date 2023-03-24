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Dünyanın en seksi voleybol yıldızı Kayla Simmons yine sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bluzu göğüslerine dar geldi

24.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi voleybol yıldızı olarak kabul edilen Kayla Simmons, spor kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medyadan paylaşımlarının sayısını arttırmıştı. Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons sürpriz bir kararla modelliğe adım atarak 900 binden fazla takipçiye ulaştı. Simmons son olarak ayna karşısında çekilen cesur pozlarıyla dikkatleri çekti.

Dünyanın en seksi voleybol yıldızı Kayla Simmons yine sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bluzu göğüslerine dar geldi

Güzelliğiyle spor kariyerinden daha çok ilgi toplamayı başaran Kayla Simmons “Dünyanın en seksi voleybol yıldızı” unvanının hakkını veren bir paylaşıma imza attı. Kırmızı bluzunu kot pantolunuyla kombinleyerek ayna karşısına geçen Simmons hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen ismin bluzunun üst bedenine dar gelmesi takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Simmons’un gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken “İnanılmaz güzelsin”, “Böyle bir güzellik gerçek mi?” yorumlarını yaptı.

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sosyal medya

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