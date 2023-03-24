Dünyanın en seksi voleybol yıldızı Kayla Simmons yine sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bluzu göğüslerine dar geldi

Güzelliğiyle spor kariyerinden daha çok ilgi toplamayı başaran Kayla Simmons “Dünyanın en seksi voleybol yıldızı” unvanının hakkını veren bir paylaşıma imza attı. Kırmızı bluzunu kot pantolunuyla kombinleyerek ayna karşısına geçen Simmons hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen ismin bluzunun üst bedenine dar gelmesi takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Simmons’un gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken “İnanılmaz güzelsin”, “Böyle bir güzellik gerçek mi?” yorumlarını yaptı.