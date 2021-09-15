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Dünyanın en tehlikeli bahçesi! İçerisinde zehirli bitkileri barındıran Alnwick Bahçesi, merak uyandırıyor

15.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alnwick Zehir Bahçesi, Northumberland Düşesi’nin kişisel bir projesi olarak biliniyor. Bu bahçenin bir bölümü yüzlerce sayıdaki zehirli bitkilerden oluşuyor. Alnwick Bahçesi’ne gittiğinizde gülleri koklama konusunda tereddüt yaşayacağınıza eminiz. Çünkü bu bitkilerin kokusu dahi sizi öldürebilir. 2005’ten itibaren sınırlı bir şekilde turistlere açılan bahçeyi sizler için araştırdık.

Dünyanın en tehlikeli bahçesi! İçerisinde zehirli bitkileri barındıran Alnwick Bahçesi, merak uyandırıyor

1995 yılında kardeşinin ani ölümünün sonrasında Kuzeydoğu İngiltere ile İskoçya arasında kalan bir bölge olan Northumberland düşesi Jane Percy, hayatını değiştirmeye karar verdi. Kardeşinin vefat etmesinden sonra yalnız başına kalan Percy adeta kendisini Alnwick Kalesi’ne kapattı. Bu kale dünyaca ünlü film serisi Harry Potter’a da ev sahipliği yaptı.

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ZEHİR BAHÇESİ YAPMAK İSTEDİ

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Jane Percy, malikaneye yerleştikten sonra bahçe işleriyle uğraşmaya başladı. Ancak bu uğraş zaman geçtikçe yerini sıra dışı bir şeyler yapma fikriyle değiştirdi. Medici Zehir Bahçesi’ni ziyaret ettikten sonra Percy, insanları iyileştirmek yerine öldürebilecek bitkilerin olduğu bir bahçe yapma planını kafasında ilk defa tasarladı. 1996 yılındaki Medici Zehir Bahçesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret insanları şaşırtacak yeni bahçenin temelini oluşturdu.

FARKLI ÖLÜMCÜL DÜZEYLERE SAHİP

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Günümüzde farklı ölümcül düzeylere sahip 100’den fazla bitki Alnwick Bahçesi’nde sergileniyor. Ciddi ölüm risklerinden dolayı bahçeye sadece rehberler eşliğinde giriş yapılıyor ve gezi onların gözetiminde sürdürülüyor. Bitkileri koklamak, dokunmak veya tadına bakmak kesinlikle yasak. Ancak bahçenin son dönemde yayınladığı raporlara göre onlarca insan bu zehirli bitkileri koklayarak ağır şekilde yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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