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    4. Dünyanın en uzun Türkçe kelimesini İngilizce'ye çevirdi! O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı... "Başka işin yok muydu?"

    Dünyanın en uzun Türkçe kelimesini İngilizce'ye çevirdi! O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı... "Başka işin yok muydu?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 10:27
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    Sosyal medyada 'Nesly.English' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın Türkçe'nin en uzun kelimelerinden birini İngilizce'ye çevirince ortaya ilginç anlar çıktı. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe'nin en uzun kelimesi İngilizce'ye çevrildiğinde ise 16 kelimelik bir karşılıkla kendi anlamına ancak ulaşabiliyor.

    Sosyal medyadan yapılan ve kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran paylaşımda Türkçenin en uzun kelimesi "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" tam olarak 70 harften oluşuyor. Kamera karşısına geçen genç kadın ise bu kelimeyi İngilizce'ye çevirmek için tam 16 kelimelik bir tercüme yaptı.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Başka işin yok muydu?" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten büyük emek" yorumunu yaptı.

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