Dünyanın en uzun Türkçe kelimesini İngilizce'ye çevirdi! O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı... "Başka işin yok muydu?"

Sosyal medyadan yapılan ve kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran paylaşımda Türkçenin en uzun kelimesi "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" tam olarak 70 harften oluşuyor. Kamera karşısına geçen genç kadın ise bu kelimeyi İngilizce'ye çevirmek için tam 16 kelimelik bir tercüme yaptı.

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Başka işin yok muydu?" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten büyük emek" yorumunu yaptı.