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Bir hayaletle evlenmek isteyen Brocarde, düğün tarihini açıkladı! “Yıllarca cinsel ilişkiye girdik, şimdi Cadılar Bayramı’nda evleniyoruz”

31.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Brocarde, koronavirüs sırasında Viktorya dönemindeki bir askerin hayaleti olduğunu söylediği Edwardo ile tanıştı. Birbirlerine kısa sürede aşık olduklarını dile getiren Brocarde, hayalet sevgilisiyle evleneceğini açıklayarak dünya gündemine yerleşti. İkili kıskançlık çizgilerini aşmalarının bir yolunu bulduktan sonra Cadılar Bayramı’nda evlenmeye karar verdi.

Oxfordshire'lı bir şarkıcı ve söz yazarı olan 39 yaşındaki Brocarde, birçok kilisenin kendisini dışladığını ve şeytan çıkartma ayini konusunda ikna edilmeye çalışıldıklarını söyledi. Edwardo adında Viktorya döneminde ölen bir askerin ruhuyla beraber olduğunu dile getiren Brocarde, düğün tarihlerini ise 31 Ekim Pazartesi olarak açıkladı. Edwardo’nun sağdıcının cehennemde sıkışıp kaldığını belirten Brocarde, Marilyn Monroe gibi birçok ünlünün hayaletini düğüne davet edeceği dile getirdi.

“YILIN EN ROMANTİK GECESİ”

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Evlenmek için en doğru tarihin Cadılar Bayramı olduğuna karar verdiklerini söyleyen Brocarde, “Yıllarca cinsel ilişkiye girdik. Şimdi Cadılar Bayramı’nda evleniyoruz. Evlenmek için Cadılar Bayramı’ndan daha uygun bir gün düşünemedim. Ruhlar için Sevgililer Gün gibi bir gün. Bu yüzden Edwardo için yılın en romantik gecesi" dedi.

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