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Dünyanın gözü bu görüşmelerde! Ukrayna açıkladı: Rusya ses tonunu değiştirdi

15.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken yürütülen görüşmelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı, müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

Dünyanın gözü bu görüşmelerde! Ukrayna açıkladı: Rusya ses tonunu değiştirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken bir yandan da gözler iki ülke arasında devam eden görüşmelere çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı, yürütülen görüşmelerle ilgili olarak yeni yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

MÜZAKERELERDE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, iki ülke arasındaki müzakereler sürüyor. Dördüncü turun geride bırakıldığı müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

"ŞİMDİ RUSYA KONUŞTUĞU TONU DEĞİŞTİRDİ"

Konuya ilişkin açıklama Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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