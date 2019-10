Dünyanın ilk cinsiyetsiz sanal asistanının sesi sosyal medyayı salladı!

Siri, Alexa, Google Asistan gibi sanal asistanlar artık iyice hayatlarımıza dahil oldu ve her geçen gün yapay zeka ile gelişmeye devam ediyor.

Bildiğiniz gibi bu asistanlar çoğunlukla erkek veya kadın sesi seçeneği ile beraber geliyor. Bunların yanı sıra, geliştiriciler cinsiyetsiz bir ses ile çalışan ilk sanal asistan olan 'Q'yü ortaya çıkarttı.

Geliştiriciler bu sanal asistanın erkek ya da kadın sesine değil, cinsiyetsiz bir sese sahip olması adına 'nötr' frekanslar olarak nitelendirilen 145 Hz ile 175 Hz ses aralığını kullandı.

İşte Q'nün sesi:

Is this male or female voice? What do you hear? pic.twitter.com/xEJdwywSeK