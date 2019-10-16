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Dünyanın ilk cinsiyetsiz sanal asistanının sesi sosyal medyayı salladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk cinsiyetsiz sanal asistanının sesi sosyal medyada büyük sansasyon yarattı. Cinsiyetsiz sanal asistanın sesini kadın sesine benzetenler kadar erkek sesine benzetenler de vardı. Sosyal medya erkek sesini duyanlar ve kadın sesini duyanlar olarak ikiye bölündü. Bakalım siz kadın sesi mi yoksa erkek sesi mi duyacaksınız?

Dünyanın ilk cinsiyetsiz sanal asistanının sesi sosyal medyayı salladı!

Siri, Alexa, Google Asistan gibi sanal asistanlar artık iyice hayatlarımıza dahil oldu ve her geçen gün yapay zeka ile gelişmeye devam ediyor.

Bildiğiniz gibi bu asistanlar çoğunlukla erkek veya kadın sesi seçeneği ile beraber geliyor. Bunların yanı sıra, geliştiriciler cinsiyetsiz bir ses ile çalışan ilk sanal asistan olan 'Q'yü ortaya çıkarttı.

Geliştiriciler bu sanal asistanın erkek ya da kadın sesine değil, cinsiyetsiz bir sese sahip olması adına 'nötr' frekanslar olarak nitelendirilen 145 Hz ile 175 Hz ses aralığını kullandı.

İşte Q'nün sesi:

Ancak duyulan sesin kadın sesi mi, erkek sesi mi olduğu Twitter'ı ikiye böldü. Erkek diyen sayısı da kadın diyen sayısı da oldukça fazla. Peki siz ne sesi duyuyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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