Dünyanın konuştuğu karar! Aşı olmayanlar sokağa çıkamayacak

Avusturya’da artan Covid-19 vakalarının ardından aşısız vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi. Başbakan Alexander Schallenberg ve beraberindeki bakanlar, yeni önlemler hakkında basın toplantısı düzenledi.

AŞISIZLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Başbakan Schallenberg, yarından itibaren 12 yaş üstü Covid-19’a karşı aşısız olan kişilere sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurarak, aşısızların iş, eğitim, sağlık sorunu gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak gibi sınırlı sayıda nedenlerle evlerini terk edebileceklerini aktardı. Nüfusun 3’te 1’ini etkileyen kısıtlama kararının gerekli olduğunu ifade eden Başbakan Schallenberg, "Aslında nüfusun üçte birine söyledik. Belirli sebepler dışında artık dairenizden çıkmayacaksınız. Bu, aşılı ve aşısızlar arasındaki temaslarda büyük bir azalmadır" dedi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise aşısızlara uygulanacak olan kısıtlamanın kapsamlı polis kontrolleri ile denetleneceğini aktararak, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.

12 YAŞ ALTI MUAF

Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein, 12 yaş altı veya yakın zamanda Covid-19 geçiren kişilerin söz konusu kısıtlamadan muaf olduğunu ifade etti.

Avusturya’da 7 günlük ortalama insidans değerinde 100 bin kişi başına 815 vaka düşerken, Avrupa’nın en yüksek vaka oranlarında birine sahip ülke konumunda yer alıyor. Batı Avrupa’daki en düşük aşılanma oranına sahip ülkede, nüfusun yüzde 65’i Covid-19’a karşı tamamen aşılandı.

Avusturya’da salgının başından bu yana 959 bin 652 vaka tespit edilirken, toplam 11 bin 706 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)



