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Dünyanın konuştuğu tüyler ürperten 'CEO' suikastı! Olay saniye saniye kamerada: Pusu kurup beklemiş...

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ABD’de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. ABD'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, New York'ta silahlı saldırıya uğradı. Tetikçinin suikast öncesi Thompson'a pusu kurduğu ortaya çıktı. Sırtından vurularak yaşamını yitiren CEO'nun suikast anlarına ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar!

ABD'deki en büyük sigorta şirketi olan UnitedHealthcare'ın CEO'su Brian Thompson, New York'ta katılacağı bir konferansa giderken suikasta uğradı. Thompson'a arkadan yaklaşan şapkalı tetikçi Thompson'ı sırtından defalarca kez vurarak öldürdü. Sokak ortasında yaşanan bu elim suikastın görüntüleri ise dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

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ARKASINDAN YAKLAŞIP DEFALARCA KEZ TETİĞİ ÇEKTİ

Videoda, siyah kapüşonlu üst, siyah pantolon, eldiven ve gri sırt çantası giyen kimliği belirsiz saldırganın, CEO'ya tek etkili bir tabanca gibi görünen bir silahla metodik bir şekilde ateş ettiği ve her atışta sürgüyü geriye doğru çekti.

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Tüyler ürperten videoda, silahlı saldırganın UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'a sakin bir şekilde ateş ettiği görülüyor.

İLK KURŞUNDA SENDELEDİ VE DÜŞTÜ

Thompson, sırtına isabet ettiği anlaşılan ilk atışta sendeleyerek geri çekiliyor, silahlı adama doğru kısa bir süre dönüyor, ardından kaldırıma düşüyor ve silahlı adam ateş etmeye devam ederken sürünerek uzaklaşmaya çalışıyor.

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BİSİKLETLE KAÇMIŞ

Bir polis kaynağı The Post'a, saldırganın silahının ateş ederken bir noktada sıkıştığını ve sıkışmayı gidermek için silahı ayarlamak zorunda kaldığını, böylece ateş etmeye devam edebileceğini söyledi; bu da saldırganın ateşli silahlarla ilgili bir miktar bilgisi olduğunu gösteriyor. Yetkililerden yapılan açıklamada şüphelinin en son Central Park'a girerken görüldüğünü söylendi ve oradan bisikletle kaçtığı öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

UnitedHealthcare’den yapılan açıklamada, “Sevgili dostumuz ve meslektaşımız Brian Thompson'ı kaybetmenin derin üzüntüsü ve şokunu yaşıyoruz. Brian, kendisiyle birlikte çalışan herkes için son derece saygın bir meslektaş ve arkadaştı. New York Polis Departmanı ile yakın işbirliği içinde çalışıyor ve bu zor zamanda sabır ve anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Kalbimiz Brian'ın ailesi ve ona yakın olan herkesle birlikte” denildi.

PUSUYA YATMIŞ

New York polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganın otel önünde Thompson’ı öldürmek için pusuda beklediği ifade edildi. Açıklamada, saldırının rastgele bir olay olmadığı, özellikle hedef belirlenerek gerçekleştirildiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
abd ceo sigorta
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