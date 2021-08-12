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Dünyayı şaşkına çeviren kabile! Saatlerce çıplak şekilde durmasına rağmen cinselliği reddeden topluluk: Sadhu Kabilesi

12.08.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde milyarlarca insan yaşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber aslında uzaklar yakın olarak algılanmaya başlandı. Ancak değişen dünya düzenini reddeden ve kendi gelenekleriyle yaşamaya devam eden kabilelerin sayısı da azımsanmayacak derecede çoktur. Üstelik bazı kabileler hala tarih öncesi döneme ait olabilecek ilkel hayatlarını sürdürüyor. İşte Hindistan ve Nepal’de yaşayan Sadhu kabilesi yaşam biçimleriyle görenleri hayrete düşürüyor.

Dünyayı şaşkına çeviren kabile! Saatlerce çıplak şekilde durmasına rağmen cinselliği reddeden topluluk: Sadhu Kabilesi

Hindistan ve Nepal’de yaşayan Sadhu kabilesi hayatları tamamen maddi dünyadan ayrı olarak düşünüyor. Onlar kendilerini dünya nimetlerinden, ailelerinden ve cinsel hayattan uzaklaştırarak yoga yapmayı tercih ediyorlar. Üstelik yıllarca hiç kıpırmadan aynı şekilde oturabiliyorlar. İşte sizler için bu ilginç kabilenin hayat düzenlerini araştırdık.

Maddi dünyanın tüm oluşumlarından kendilerini soyutlayan Sadhu kabilesi üyeleri zamanlarının büyük bir bölümünü meditasyon yaparak geçiriyor. Beslenme rutinleri içinde kırmızı et yer almıyor ve mağara, tapınak gibi bölgelerde yaşıyorlar.

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TAMAMEN ÇIPLAKLAR

sandu

Tanrı’ya ulaşmak, kendi bedenlerini ve zihinlerini arındırmak için zorlu ibadet uyguluyorlar. Kıyafet giymiyorlar ve kabile üyelerinin büyük bir bölümü tamamen çıplak bir şekilde yaşıyor. Kimileri yıllarca aynı şekilde oturuyor kimileri ise karma etkisini ortadan kaldırmak için kendilerine acı verecek zor pozisyonlarda durmayı tercih ediyor.

NÜFUSU 4-5 MİLYON CİVARINDA

Hindistan’da yaklaşık 4-5 milyon sadu yaşıyor. Hindu kültürünün etkilerinin de görüldüğü kabile üyelerine Hindistan halkı büyük bir saygı duyuyor.ve yiyecek yardımı yapıyorlar. Sadaka kabul etmedikleri bilinen kabile üyelerinin kılığına bürünen bazı kişiler bu gelenekleri dilencilik yapmak için kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Nepal
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