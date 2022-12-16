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  4. 'Dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

'Dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

16.12.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına ateşle karşılık veren hafif ticari araçtaki şüphelilerle polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada araçta bulunan şüphelilerden biri başından vurularak hayatını kaybederken, 2 kişi ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

'Dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına, hafif ticari araçtan tüfekle ateş ederek karşılık veren ve sonrasında yaşanan çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, takip sırasında kaza yaptı. Hafif ticari araçtaki şüphelilerden Sefa G. başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, O.B. ve M.S. ise yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Kadirli-Andırın Karayolu Tapu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araçtan, tüfekle ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

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1 ŞÜPHELİ ÖLDÜ

Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa G. başından, O.B. ile M.S. ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından hafif ticari araçta inceleme yapan polis ekipleri, araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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polis Osmaniye dur

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