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    4. Durumundan şüphelenen anne adım adım oğlunu takip etti! Arabada öğretmeniyle cinsel ilişki yaşarken yakaladı

    Durumundan şüphelenen anne adım adım oğlunu takip etti! Arabada öğretmeniyle cinsel ilişki yaşarken yakaladı

    15.12.2023 08:22 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir anne oğlunun öğretmeniyle yakın ilişkisinden şüphelendi. Oğlunun garip davranışları üzerine cep telefonuna bir takip uygulaması indiren kadın oğlunun ragbi antrenmanı yerine başka bir yere gittiğini görünce onu takip etti. Sonunda ise oğlu ve öğretmenini arabada bastı.

    Durumundan şüphelenen anne adım adım oğlunu takip etti! Arabada öğretmeniyle cinsel ilişki yaşarken yakaladı

    MYNET-DIŞ HABERLER Kimliği açıklanmayan bir anne oğlunun davranışlarından şüphelenince onu takip etmek için cep telefonuna bir uygulama yükledi. Anne oğlunun ragbi antrenmanına gitmediği konusunda uyarıldıktan sonra onun yerel bir parkın yakınlarında olduğunu gördü. WSOC'ye göre, anne arabasıyla Mecklenburg'daki olay yerine gitti ve 26 yaşındaki lise öğretmeni Gabriela Cartaya-Neufeld ile oğlunu arabanın içinde yakınlaşırken buldu.

    FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP POLİS ÇAĞIRDI

    Öğretmenin aracının ve plakasının birkaç fotoğrafını çektikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan anne durumu polise haber verdi. Polis, ebeveynin daha önce oğlunun yasadışı ilişkisine dair söylentiler duyduğunu ve bu iddianın üzerine şüphelenerek oğlunu takip etmeye karar verdiğini söyledi.
    Öğretmen Cartaya-Neufeld gözaltına alınırken tutuklandı ve öğretmenlik görevinden süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Öğretmen Amerika
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