Dust 2'nin hakimi olacağınız rekabetçiliğin dozunu artıran en iyi CS:GO taktikleri

CS:GO ya da tam adıyla söyleyelim; Counter Strike: Global Offensive, özellikle online oyun tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Son zamanlarda Valorant gibi rakiplerinin ortaya çıkmasına rağmen, belirli bir kitleyi kendisine çekmeyi başaran oyun, oyuncularına yeni güncellemeler sunarak daha iyi bir oyun deneyimi vadetti, halihazırda vadetmeye de devam ediyor. Fakat oyunda güncellemelerden ve diğer her şeyden daha önemli olan bir şey var; O da en iyisi olmak. Zira her oyuncu gibi, oyuncular CS:GO'da da rakiplerinin önüne geçmek istiyorlar. Bunun için de sık sık CS:GO taktiklerine başvuruyorlar. Örneğin bir oyuncu CS:GO Dust 2 taktiklerini kullanarak ilk CS oyunundan beri gönüllerde yer alan Dust 2 haritasının hakimi olmak isteyebiliyor. Bu anlamda ise siz oyunculara hazırlamış olduğumuz bir sürprizimiz var; İşte sizi adım adım profesyonel e-sporcuların seviyesine çıkartacak titizlikle işlenmiş en iyi CS:GO taktikleri! CS:GO TAKTİKLERİ CS:GO taktikleri 2021 yılında da oyuncuların gözdesi. Oyuncular tarafından oyunda daha iyi olmak için geliştirilen taktikler, fazlasıyla merak ediliyor. Aslında herkesin merakla baktığı CS:GO taktiklerini geliştirenler de, bu taktiklerin arkasında bulunanlar da sizler ve bizler gibi birer oyuncu. Bu yüzden onlara kulak vermek en iyisi. Bu anlamda onlar, yukarıda da tekrar tekrar söylediğimiz gibi oyuncuların gönlünde bir 'unutulmayan aşk' etkisi yaratan Dust 2 haritasının taktiklerini de oluşturmuş durumdalar.

CS:GO DUST 2 TAKTİKLERİ Terörist takımındaysanız CS:GO Dust 2 taktiklerinin bir parçası olarak size verebileceğimiz en iyi taktiklerden ilki, B Bölgesine bölünerek gitmektir. Örneğin; 5 kişiyseniz 2 kişi bir yandan diğer 3 kişi başka bir yandan saldırabilir. Böylece karşı tarafı çok daha kolay bir şekilde alt edebilirsiniz. CT-spawn bölgesine sis bombası atmayı ve flaş bombalarını da kullanmayı unutmamak gerek. Yine Terörist takımındaysanız Uzun (Long) ve Catwalk (Kediyolu)’u kesinlikle kontrol etmelisiniz. Asla yapmamanız gereken şey ise yalnız gitmektir. Heyecana kapılıp takım oyunundan uzaklaşmayın. İlerlerken uzun yola flaş bombası, A bomba yoluna ise sis atın. Uzun’u kontrol altına aldıktan sonra planlarınızda bir değişiklik yapıp A-bomba bölgesine gitmek üzere ani bir karar verdiyseniz her şeyden önce CT-Spawn bölgesini CS:GO Dust 2 Smoke taktiklerine bağlı kalarak sislemelisiniz. Bu taktikler için çeşitli seviyedeki oyuncuların YouTube videosuna göz atabilir, tam olarak hangi noktalara sis bombalarını yollamanız gerektiğini görerek öğrenebilirsiniz.

Eğer CS:GO taktiklerini Counter Terörist takımında uygulayacak olursanız işler değişiyor. CS:GO iyi oynama taktiklerinin bir parçası olarak, Counter Terörist takımında en iyi oyununuzu ortaya koymanın yolu, diğer takıma nazaran farklılaşıyor. Örneğin, terörist takıma en yüksek hasarı vermek üzere harekete geçmek ve bölgeyi geri almak için plan yapmak verilecek en iyi CS:GO taktiklerinden biridir. Siz de bu gibi CS:GO pro taktiklerini uygulayarak en iyiler seviyesine çıkabilirsiniz. Counter Strike oyuncuları, Counter Terörist takımındayken, biraz sıkılırlar. Çünkü bölge koruma görevi bulunan bu takımın üyeleri, genellikle koruduğu bölgeye birkaç saniye içerisinde terörist gelmezse bölgesinden ayrılırlar. Ancak bölgeyi terk etmemek gerek. Zira CS:GO ipuçlarını iyice anlayan bir CT oyuncusu, karşı takımın dönüp dolaşıp korunan bölgeye geleceğini bilir. CS:GO REKABETÇİ TAKTİKLERİ CS:GO rekabetçi modu CS:GO oyuncularının belki de en çok vakit geçirdiği bölüm. Rütbe sisteminin yer aldığı rekabetçi modda, aklınıza gelebilecek her rütbeden isim var. Rütbe yükseltmek için ise pek tabii CS:GO rekabetçi taktiklerine hakim olmak gerekiyor. Şunu da önceden belirtelim; Aşağıda sıraladığımız taktikleri, aynı zamanda CS:GO rank atlama taktikleri olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bu taktiklere uyarak oyunu kazanacak ve böylece rank atlayacaksınız. Bunlar;

1) BÖLGELERİ KORUYUN Eğer CT (Counter Terörist) takımında mücadele ediyorsanız bölgeleri (side'ları) korumaya özen gösterin. Bunun için pusun. Bu noktada nasıl daha iyi pusacağınızı anlatan CS:GO Peek taktiklerini kullanın. Başka bir bölgeye giriş yaparken ise acele etmeyin. Unutmayın acele işe şeytan karışır. Bombayı görmeden paçaları sıvamayın, bombayı görün öyle rushlayın. 2) EKONOMİNİZE DEĞER VERİN Bir an için şöyle bir senaryonun içinde olduğunuzu hayal edin; rekabetçi modda, terörist takımındasınız ve ilk eli kaybettiniz. Sonraki el silah tercihiniz ne olurdu? Bizce bu senaryoda tercihiniz cebinizi düşünmek olmalı. Ekonomik silahlar alarak bombayı kurmaya oynayın. Böylece bütçenizi dengede tutarsınız. 3) MORAL HER ŞEYDİR Kötü oynadığınızda veya takımdaki bir kişi kötü oynadığında tepkiniz büyük olmasın. Bu, hem kendi moralinizi hem de takımın moralini bozar. Onları destekleyebilirsiniz. 4) EN PAHALI SİLAHI DEĞİL, EN İYİ KULLANDIĞINIZ SİLAHI SEÇİN CS:GO'da birçok silah var. Fakat önemli olan sizin hangi silahları nasıl kullanabiliyor olduğunuz. En iyi silahı alsanız dahi kötü performans gösterebilirsiniz. Bu yüzden kendiniz için en iyisi olan silahı seçin. Eğer AWP'den yanaysanız CS:GO AWP taktikleri ile oyununuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz.

5) SMOKE TAKTİKLERİNE HAKİM OLUN CS:GO'da Smoke, Flash ve yanıcı yeri geldiğinde size oyunu getirebilir. Bu yüzden CS:GO Smoke taktiklerinin neler olduğunu, nasıl kullanıldığı iyice öğrenin. Bunun için YouTube gibi çeşitli mecralarda yayınlanan videoları izleyebilirsiniz. OYUN KAZANDIRAN DİĞER CS:GO TAKTİKLERİ CS:GO iyi oynama taktikleri arasında daha sayamadığımız birçok taktik var. Ancak biz CS:GO oyuncularının en çok ihtiyacı olan taktiklere odaklanıyoruz. Bunlardan biri de CS:GO inferno taktikleri. İnferno haritasında A'ya C4 kurulduysanız açık hedef olmadan pusun. Eğer bombayı çözecekseniz Flash ve Smoke kullanarak, hatta elinizdeki tüm malzemeleri bu yolda harcayarak bombaya ulaşmaya çalışın. Tabii ölmeden. CS:GO Office taktiklerinin bir parçası olarak ise orta pencereyi kırıp, koşarak sis atmaya çalışabilirsiniz. Aman rehinelere dikkat. CS:GO YOLDAŞ TAKTİKLERİ CS:GO Yoldaş modunda odaklanmanız gereken ilk şey hızlı olmak ve doğru bir iletişim kurmaktır. Bu size takım arkadaşınızla beraber oyun kurabilmenizi, beraber hareket edebilmenizi ve hızlı bilgi paylaşımı yapabilmenizi sağlar. Böylece oyunun her anında birlikte olduğunuz için daha iyi bir şekilde hareket edersiniz. İletişimi sakın ama sakın kesmeyin.