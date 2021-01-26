HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Dust 2'nin hakimi olacağınız rekabetçiliğin dozunu artıran en iyi CS:GO taktikleri

Dust 2'nin hakimi olacağınız rekabetçiliğin dozunu artıran en iyi CS:GO taktikleri

26.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dust 2'nin hakimi olacağınız rekabetçiliğin dozunu artıran en iyi CS:GO taktikleri

CS:GO taktikleri, en az Valve yapımı oyunun kendisi kadar önemli bir yer tutuyor. Counter Strike: Global Offensive oyuncuları, CS:GO'da en iyi olmak, oyunun en bilinen haritalarından biri olan Dust 2'nin hakimi olmak için amansızca mücadele ediyor. Biz de CS:GO rekabetçi taktiklerinin de yer aldığı bütün CS:GO taktiklerini 2021 yılında sizler için bir araya getirdik.

CS:GO ya da tam adıyla söyleyelim; Counter Strike: Global Offensive, özellikle online oyun tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Son zamanlarda Valorant gibi rakiplerinin ortaya çıkmasına rağmen, belirli bir kitleyi kendisine çekmeyi başaran oyun, oyuncularına yeni güncellemeler sunarak daha iyi bir oyun deneyimi vadetti, halihazırda vadetmeye de devam ediyor. Fakat oyunda güncellemelerden ve diğer her şeyden daha önemli olan bir şey var; O da en iyisi olmak. Zira her oyuncu gibi, oyuncular CS:GO'da da rakiplerinin önüne geçmek istiyorlar. Bunun için de sık sık CS:GO taktiklerine başvuruyorlar. Örneğin bir oyuncu CS:GO Dust 2 taktiklerini kullanarak ilk CS oyunundan beri gönüllerde yer alan Dust 2 haritasının hakimi olmak isteyebiliyor. Bu anlamda ise siz oyunculara hazırlamış olduğumuz bir sürprizimiz var; İşte sizi adım adım profesyonel e-sporcuların seviyesine çıkartacak titizlikle işlenmiş en iyi CS:GO taktikleri!

CS:GO TAKTİKLERİ

CS:GO taktikleri 2021 yılında da oyuncuların gözdesi. Oyuncular tarafından oyunda daha iyi olmak için geliştirilen taktikler, fazlasıyla merak ediliyor. Aslında herkesin merakla baktığı CS:GO taktiklerini geliştirenler de, bu taktiklerin arkasında bulunanlar da sizler ve bizler gibi birer oyuncu. Bu yüzden onlara kulak vermek en iyisi. Bu anlamda onlar, yukarıda da tekrar tekrar söylediğimiz gibi oyuncuların gönlünde bir 'unutulmayan aşk' etkisi yaratan Dust 2 haritasının taktiklerini de oluşturmuş durumdalar.

CS:GO DUST 2 TAKTİKLERİ

Terörist takımındaysanız CS:GO Dust 2 taktiklerinin bir parçası olarak size verebileceğimiz en iyi taktiklerden ilki, B Bölgesine bölünerek gitmektir. Örneğin; 5 kişiyseniz 2 kişi bir yandan diğer 3 kişi başka bir yandan saldırabilir. Böylece karşı tarafı çok daha kolay bir şekilde alt edebilirsiniz. CT-spawn bölgesine sis bombası atmayı ve flaş bombalarını da kullanmayı unutmamak gerek.

Yine Terörist takımındaysanız Uzun (Long) ve Catwalk (Kediyolu)’u kesinlikle kontrol etmelisiniz. Asla yapmamanız gereken şey ise yalnız gitmektir. Heyecana kapılıp takım oyunundan uzaklaşmayın. İlerlerken uzun yola flaş bombası, A bomba yoluna ise sis atın. Uzun’u kontrol altına aldıktan sonra planlarınızda bir değişiklik yapıp A-bomba bölgesine gitmek üzere ani bir karar verdiyseniz her şeyden önce CT-Spawn bölgesini CS:GO Dust 2 Smoke taktiklerine bağlı kalarak sislemelisiniz. Bu taktikler için çeşitli seviyedeki oyuncuların YouTube videosuna göz atabilir, tam olarak hangi noktalara sis bombalarını yollamanız gerektiğini görerek öğrenebilirsiniz.

Eğer CS:GO taktiklerini Counter Terörist takımında uygulayacak olursanız işler değişiyor. CS:GO iyi oynama taktiklerinin bir parçası olarak, Counter Terörist takımında en iyi oyununuzu ortaya koymanın yolu, diğer takıma nazaran farklılaşıyor. Örneğin, terörist takıma en yüksek hasarı vermek üzere harekete geçmek ve bölgeyi geri almak için plan yapmak verilecek en iyi CS:GO taktiklerinden biridir. Siz de bu gibi CS:GO pro taktiklerini uygulayarak en iyiler seviyesine çıkabilirsiniz.

Counter Strike oyuncuları, Counter Terörist takımındayken, biraz sıkılırlar. Çünkü bölge koruma görevi bulunan bu takımın üyeleri, genellikle koruduğu bölgeye birkaç saniye içerisinde terörist gelmezse bölgesinden ayrılırlar. Ancak bölgeyi terk etmemek gerek. Zira CS:GO ipuçlarını iyice anlayan bir CT oyuncusu, karşı takımın dönüp dolaşıp korunan bölgeye geleceğini bilir.

CS:GO REKABETÇİ TAKTİKLERİ

CS:GO rekabetçi modu CS:GO oyuncularının belki de en çok vakit geçirdiği bölüm. Rütbe sisteminin yer aldığı rekabetçi modda, aklınıza gelebilecek her rütbeden isim var. Rütbe yükseltmek için ise pek tabii CS:GO rekabetçi taktiklerine hakim olmak gerekiyor. Şunu da önceden belirtelim; Aşağıda sıraladığımız taktikleri, aynı zamanda CS:GO rank atlama taktikleri olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bu taktiklere uyarak oyunu kazanacak ve böylece rank atlayacaksınız. Bunlar;

1) BÖLGELERİ KORUYUN

Eğer CT (Counter Terörist) takımında mücadele ediyorsanız bölgeleri (side'ları) korumaya özen gösterin. Bunun için pusun. Bu noktada nasıl daha iyi pusacağınızı anlatan CS:GO Peek taktiklerini kullanın. Başka bir bölgeye giriş yaparken ise acele etmeyin. Unutmayın acele işe şeytan karışır. Bombayı görmeden paçaları sıvamayın, bombayı görün öyle rushlayın.

2) EKONOMİNİZE DEĞER VERİN

Bir an için şöyle bir senaryonun içinde olduğunuzu hayal edin; rekabetçi modda, terörist takımındasınız ve ilk eli kaybettiniz. Sonraki el silah tercihiniz ne olurdu? Bizce bu senaryoda tercihiniz cebinizi düşünmek olmalı. Ekonomik silahlar alarak bombayı kurmaya oynayın. Böylece bütçenizi dengede tutarsınız.

3) MORAL HER ŞEYDİR

Kötü oynadığınızda veya takımdaki bir kişi kötü oynadığında tepkiniz büyük olmasın. Bu, hem kendi moralinizi hem de takımın moralini bozar. Onları destekleyebilirsiniz.

4) EN PAHALI SİLAHI DEĞİL, EN İYİ KULLANDIĞINIZ SİLAHI SEÇİN

CS:GO'da birçok silah var. Fakat önemli olan sizin hangi silahları nasıl kullanabiliyor olduğunuz. En iyi silahı alsanız dahi kötü performans gösterebilirsiniz. Bu yüzden kendiniz için en iyisi olan silahı seçin. Eğer AWP'den yanaysanız CS:GO AWP taktikleri ile oyununuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz.

5) SMOKE TAKTİKLERİNE HAKİM OLUN

CS:GO'da Smoke, Flash ve yanıcı yeri geldiğinde size oyunu getirebilir. Bu yüzden CS:GO Smoke taktiklerinin neler olduğunu, nasıl kullanıldığı iyice öğrenin. Bunun için YouTube gibi çeşitli mecralarda yayınlanan videoları izleyebilirsiniz.

OYUN KAZANDIRAN DİĞER CS:GO TAKTİKLERİ

CS:GO iyi oynama taktikleri arasında daha sayamadığımız birçok taktik var. Ancak biz CS:GO oyuncularının en çok ihtiyacı olan taktiklere odaklanıyoruz. Bunlardan biri de CS:GO inferno taktikleri.

İnferno haritasında A'ya C4 kurulduysanız açık hedef olmadan pusun. Eğer bombayı çözecekseniz Flash ve Smoke kullanarak, hatta elinizdeki tüm malzemeleri bu yolda harcayarak bombaya ulaşmaya çalışın. Tabii ölmeden. CS:GO Office taktiklerinin bir parçası olarak ise orta pencereyi kırıp, koşarak sis atmaya çalışabilirsiniz. Aman rehinelere dikkat.

CS:GO YOLDAŞ TAKTİKLERİ

CS:GO Yoldaş modunda odaklanmanız gereken ilk şey hızlı olmak ve doğru bir iletişim kurmaktır. Bu size takım arkadaşınızla beraber oyun kurabilmenizi, beraber hareket edebilmenizi ve hızlı bilgi paylaşımı yapabilmenizi sağlar. Böylece oyunun her anında birlikte olduğunuz için daha iyi bir şekilde hareket edersiniz. İletişimi sakın ama sakın kesmeyin.

Yoldaş modunda, Rekabetçi moda nazaran daha az oyuncu bulunuyor. Ancak bu sizi rahatlatmasın. Çünkü yine CS:GO pro olma taktiklerinin bir parçası olarak her bir oyuncu için bilgi almak zorundasınız. Böylece oyunu yine siz kurabilirsiniz. Oyun kurma alışkanlığı edinerek kendi CS:GO IGL taktiklerinizi de geliştirmeniz mümkün.

CS:GO AİM TAKTİKLERİ

Aim, nişangahı tuttuğunuz hiza anlamına gelir. Oyunda her zaman kafa hizasının biraz altına nişan almanız daha kolay adam vurmanızı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda CS:GO adam vurma taktiklerinden en bilinenidir. Eğer aim konusunda biraz daha çalışmak isterseniz çeşitli eğitim haritalarını kullanabilir ve böylece aim'inizi geliştirebilirsiniz.

Şunu da cevaplamakta fayda var; CS:GO oynayan birçok insan, bet adı altında Valve'nin yasal olarak uygun görmediği bir yola başvurabiliyor. CS:GO bet taktikleri adı dahi bu anlamda fazlasıyla dile getiriliyor. Ancak betin CS:GO'nun politikalarına aykırı olduğunu söylememiz gerek. Yani CS:GO'da bete bulaşmamanız faydanıza olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Türkiye'de çoğu kişinin gözü bu yapımda! İşte başarının sırlarıTürkiye'de çoğu kişinin gözü bu yapımda! İşte başarının sırları
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Epic Games'in ücretsiz verdiği Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi!

Ünlü yapım ücretsiz oldu, büyük ilgi gördü!

CS:GO oyuncularını bile Valorant'a çekecek en iyi Valorant taktikleri

Kara kara düşünmekten kurtulun! İşte en iyi Valorant taktikleri

Doğru Zula taktikleri ile başarı alışkanlığı kazanacaksınız!

Türkiye'de çoğu kişinin gözü bu yapımda! İşte başarının sırları

Capcom Resident Evil Village'ı duyurdu! İşte PS5'e de gelecek oyunun çıkış tarihi

Detaylar dün belli oldu! İşte beklenen yapımın çıkış tarihi

AB'den Steam ve diğer 5 oyun şirketine "coğrafi engelleme" cezası

6 dev şirkete ceza yağdı!

Rust kendi Steam rekorunu tekrar kırdı

Son dönemin en popüler yapımı! Rekor üstüne rekor kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.