Düşük karbonhidratlı bağımlılık yaratan atıştırmalıklar

Akşamları dizi izlerken ya da ara öğünleriniz de bir şeyler yemeden duramayanlar buraya! Sizler için düşük karbonhidratlı, yapımı eğlenceli ve basit atıştırmalıkları bir araya topladık... Buyurun efendim!

İşte düşük karbonhidratlı atıştırmalıklar...

Peynirli karnabahar kroket

Bu 4 malzemeli kroketler, patatesin yerine karnabahar'ın gelmesiyle hem leziz hem hafif...

Sağlıklı fıstık ezmesi topları

Onları buzdolabında saklayın ve gece geç saatlerde oluşan tatlı krizleri için bu topları kullanın!

Parmesan Peyniri Gevrekleri

Bu bağımlılık yaratan mükemmel atıştırmalık cipsi yapmak için tek ihtiyacınız olan şey: Parmesan peyniri ve kurutulmuş fesleğen.

Üç Malzemeli Cheesecake

Bu basit, fırında pişirilmeyen cheesecake toplarını yapmak için sadece üç malzeme gerekiyor. Fakat soğutmak için yaklaşık iki saat... Bu nedenle kendinizi ona göre ayarlayın.

Düşük karbonhidratlı pepperoni pizza

Biberli pizzayı seviyorsanız, mozzarella peyniri, fesleğen ve zeytin ile doldurulmuş bu küçük bardaklara bayılacaksınız.