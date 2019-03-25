Düşük karbonhidratlı bağımlılık yaratan atıştırmalıklar

Akşamları dizi izlerken ya da ara öğünleriniz de bir şeyler yemeden duramayanlar buraya! Sizler için düşük karbonhidratlı, yapımı eğlenceli ve basit atıştırmalıkları bir araya topladık... Buyurun efendim!
İşte düşük karbonhidratlı atıştırmalıklar...
Peynirli karnabahar kroket
Bu 4 malzemeli kroketler, patatesin yerine karnabahar'ın gelmesiyle hem leziz hem hafif...
Sağlıklı fıstık ezmesi topları
Onları buzdolabında saklayın ve gece geç saatlerde oluşan tatlı krizleri için bu topları kullanın!
Parmesan Peyniri Gevrekleri
Bu bağımlılık yaratan mükemmel atıştırmalık cipsi yapmak için tek ihtiyacınız olan şey: Parmesan peyniri ve kurutulmuş fesleğen.
Üç Malzemeli Cheesecake
Bu basit, fırında pişirilmeyen cheesecake toplarını yapmak için sadece üç malzeme gerekiyor. Fakat soğutmak için yaklaşık iki saat... Bu nedenle kendinizi ona göre ayarlayın.
Düşük karbonhidratlı pepperoni pizza
Biberli pizzayı seviyorsanız, mozzarella peyniri, fesleğen ve zeytin ile doldurulmuş bu küçük bardaklara bayılacaksınız.
Düşük kalorili kraker
Evet, gerçekten evde düşük karbonhidratlı krakerler yapabilirsiniz. Hem de şaşırtıcı derecede lezzetli. Sadece yumurta, peynir ve badem unu ile yapılan bu atıştırmalık zamanınızdan çalmadan hazır olur.
Pastırmaya sarılı brüksel lahanaları
Çıtır çıtır olana kadar kavrulmuş pastırmalara sarılı brüksel lahanaları... Daha iyi ne olabilir?
Kalorisi düşük simit
Canınız simit ister, ancak karbonhidratlardan kaçmak için kendinize hayır demek zorunda kalırsınız. Bu kolay tarif tam simit severlere göre. Sadece yumurta, peynir ve baharatla yapılır - hepsi bu! Nihai kahvaltı ya da atıştırmalık yiyecekler için krem peynirle doldurabilirsiniz.
Sosis, yumurta ve peynirli atıştırmalıklar
Bu protein dolu yumurtalı atıştırmalıklar, öğleden sonraki ara öğünler için biçilmiş kaftan olamaya aday.
Mini çizburger köfte topları
Çizburger hakkında sevdiğiniz her şey... Proteinle doldurulmuş, kolay atıştırmalıklar...
Acı biberli-limonlu ananas salatalık çubukları
Her şeyi bir buzdolabı torbasına at, salla ve bir limon dilimi ile servis et. Hem serinletici hem de baharatlı - dizi izlerken atıştırmak için mükemmel bir aperatif.
Çıtır pizza kraker
Bu çıtır pizza krakerlerini yapmak daha kolay olamazdı. Yapışmaz bir pişirme matının üzerine peynir dilimleri koyup, biberlerle birlikte dizin ve fırında pişirin.
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