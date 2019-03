Düşük karbonhidratlı bağımlılık yaratan atıştırmalıklar

Düşük kalorili kraker

Evet, gerçekten evde düşük karbonhidratlı krakerler yapabilirsiniz. Hem de şaşırtıcı derecede lezzetli. Sadece yumurta, peynir ve badem unu ile yapılan bu atıştırmalık zamanınızdan çalmadan hazır olur.

Pastırmaya sarılı brüksel lahanaları

Çıtır çıtır olana kadar kavrulmuş pastırmalara sarılı brüksel lahanaları... Daha iyi ne olabilir?

Kalorisi düşük simit

Canınız simit ister, ancak karbonhidratlardan kaçmak için kendinize hayır demek zorunda kalırsınız. Bu kolay tarif tam simit severlere göre. Sadece yumurta, peynir ve baharatla yapılır - hepsi bu! Nihai kahvaltı ya da atıştırmalık yiyecekler için krem ​​peynirle doldurabilirsiniz.

Sosis, yumurta ve peynirli atıştırmalıklar

Bu protein dolu yumurtalı atıştırmalıklar, öğleden sonraki ara öğünler için biçilmiş kaftan olamaya aday.

Mini çizburger köfte topları

Çizburger hakkında sevdiğiniz her şey... Proteinle doldurulmuş, kolay atıştırmalıklar...

Acı biberli-limonlu ananas salatalık çubukları

Her şeyi bir buzdolabı torbasına at, salla ve bir limon dilimi ile servis et. Hem serinletici hem de baharatlı - dizi izlerken atıştırmak için mükemmel bir aperatif.

Çıtır pizza kraker

Bu çıtır pizza krakerlerini yapmak daha kolay olamazdı. Yapışmaz bir pişirme matının üzerine peynir dilimleri koyup, biberlerle birlikte dizin ve fırında pişirin.