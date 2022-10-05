Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk bornozlu pozunu paylaştı! 'Miss'

Star TV'nin iddialı dizisi Duy Beni ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Rabia Soytürk, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Cilt bakımı esnasında verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Soytürk, bornozlu paylaşımıyla dikkat çekti.

Benim Adım Melek dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Rabia Soytürk, şimdilerde Duy Beni dizisiyle adından söz ettiriyor.

Bir dönem Benim Adım Melek dizisindeki partneri Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan Soytürk'ün adı, şimdilerde ünlü şarkıcı Sefo ile anılıyor.

Dün akşam saatlerinde Sefo ile vakit geçiren Rabia Soytürk, Instagram hesabından Sefo ile paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

1996 yılında doğan Rabia Soytürk, hemşirelik bölümünü bitirdi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Soytürk, başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisinde 'Süveyda' karakterine hayat verdi.

Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterini canlandıran Soytürk, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Soytürk'ün, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi mevcut.

Hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncuya, yorum ve beğeni yağıyor.



