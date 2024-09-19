Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Duyanlar inanamadı! 6 yıl önce trafik kazası geçirmişti... Semptomları yeni ortaya çıktı: Burnunun aktığını düşünen adam beyninin aktığını öğrenince inanamadı

Duyanlar inanamadı! 6 yıl önce trafik kazası geçirmişti... Semptomları yeni ortaya çıktı: Burnunun aktığını düşünen adam beyninin aktığını öğrenince inanamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 13:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki Suriyeli adam, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra tedavi olmayı reddetmişti. Ancak yıllardır devam eden baş ağrılarının sonucunda doktora gittiğinde ise burun akıntısının aslında beynindeki sıvı akıntısı olduğunu öğrendi. Adam 1 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Duyanlar inanamadı! 6 yıl önce trafik kazası geçirmişti... Semptomları yeni ortaya çıktı: Burnunun aktığını düşünen adam beyninin aktığını öğrenince inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki Suriyeli adam , burun akıntısına eşlik eden nöbetler ve baş ağrılarından da muzdaripti. Semptomları 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasının sonrasında başladı.

1

İlk başlarda soğuk algınlığı geçirdiğini düşünen adam doktora gittiğinde gerçekle yüzleşti. Journal of Medical Case Reports'a göre sıvı, beyni ve omurgayı koruyan beyin omurilik sıvısı (BOS) adı verilen berrak bir sızıntıydı.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Suriyeli adamın yaşadığı burun ensefaloseli hastalığı oldukça nadir görülüyor. Tıp uzmanları bunun ABD'de her yıl yaklaşık 40.000 canlı doğumda görüldüğünü iddia etti. Hasta reddetmesine rağmen ameliyat önerildi. Bir ay sonra geri döndü ve tekrar önerildi. Hasta sonunda kabul etti ve kafatasından sızan madde değiştirildi.

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

Kocasıyla ayrı yataklarda uyuduğunu söyledi! "Daha iyi hale getirdi"

 Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

 Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

 Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır

 Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti

Eteğini kısa buldu! 'Yarısı nerede' sözü tepki çekti
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hastalık
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Döviz mevduatlarında faiz oranları değişti

Döviz mevduatlarında faiz oranları değişti

Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi

Deniz bir anda kana bulandı! Çığlık çığlığa yardım istedi

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

Sokaklara beyaz çoraplı test! Sonucu şaşırttı

Sokaklara beyaz çoraplı test! Sonucu şaşırttı

Bu kadar şanssızlık olmaz dedirtti!

Bu kadar şanssızlık olmaz dedirtti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.