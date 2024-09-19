Duyanlar inanamadı! 6 yıl önce trafik kazası geçirmişti... Semptomları yeni ortaya çıktı: Burnunun aktığını düşünen adam beyninin aktığını öğrenince inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki Suriyeli adam , burun akıntısına eşlik eden nöbetler ve baş ağrılarından da muzdaripti. Semptomları 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasının sonrasında başladı.

İlk başlarda soğuk algınlığı geçirdiğini düşünen adam doktora gittiğinde gerçekle yüzleşti. Journal of Medical Case Reports'a göre sıvı, beyni ve omurgayı koruyan beyin omurilik sıvısı (BOS) adı verilen berrak bir sızıntıydı.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Suriyeli adamın yaşadığı burun ensefaloseli hastalığı oldukça nadir görülüyor. Tıp uzmanları bunun ABD'de her yıl yaklaşık 40.000 canlı doğumda görüldüğünü iddia etti. Hasta reddetmesine rağmen ameliyat önerildi. Bir ay sonra geri döndü ve tekrar önerildi. Hasta sonunda kabul etti ve kafatasından sızan madde değiştirildi.