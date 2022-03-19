Duyduğunuz her şey yanlış! İlişkisi olanlar daha çok yapıyor

Mastürbasyon insan fizyolojisinin normal bir parçasıdır, ancak dünya çapında onlarca farklı efsane yüzünden insanlar mastürbasyon hakkında yanlış bilgilerle donatıldı. Mastürbasyon yapanların kör olacağından tutun da avuç içlerinin kıllanacağına dair onlarca efsane kulaktan kulağa yayıldı ve yayılmaya devam ediyor.

Çok fazla mastürbasyon yapmanın hayatınızı etkileyeceği bir gerçek. Hem sağlığınızı hem de ilişkilerinizi nasıl etkilediği, hangi bilgilerin doğru olduğu hangi bilgilerin yanlış olduğunu açıklıyoruz.

MASTÜRBASYON YAPAN TEK KİŞİ DEĞİLSİNİZ

Daha gençken, kendinizi bu şekilde iyi hissettireceğinizi bulan tek kişi olduğunuzu düşünebilirsiniz; ve bir kez yalnız olmadığınızı anladığınızda, kelimenin tam anlamıyla herkesin bunu yaptığını düşünebilirsiniz.

ORANLAR ÇOK YÜKSEK!

Gerçek şu ki, mastürbasyon çok yaygındır, ancak evrensel değildir. Bir ankete göre , erkeklerin %94'ünün ve kadınların %85'inin bunu şimdiye kadar yaptığını buldu; bir diğeri sayıları %91 ve %78 olarak buldu.

EN SON NE ZAMAN MASTÜRBASYON YAPTINIZ?

Ancak herhangi bir yaş grubuna baktığınızda (ya da birisinin geçen hafta mı yoksa geçen ay mı mastürbasyon yaptığını sorarsanız), sayılar çok daha düşük çıkıyor. Erkekler için geçen ay mastürbasyon yaptığını bildiren gençler yaş grubuna göre %43 ile %61 arasında değişiyordu; kadınlar için rakamlar %24 ile %26 arasındaydı.

YANLIŞ: ZİHİNSEL HASTALIKLARA YOL AÇIYOR!

1800'lerde birkaç nüfuzlu tuhaf adam, mastürbasyonun insanları hayati enerjilerinden arındırarak fiziksel ve zihinsel hastalıklara yol açacağını iddia etti. John Harvey Kellogg ve Sylvester Graham bu tezin doğru olduğunu destekleyen ünlü isimlerden.

Mastürbasyon, spor salonundaki performansınızı, zihinsel veya genel sağlığınızı etkilemez. Rakamları yukarıdan hatırlayarak, %90'ımızın normal bir vücut işleviyle meşgul olabileceğini ve bu normal bedensel işlevin bir şekilde bize zarar verdiğini düşünmek saçma olurdu.

Mastürbasyon ve eşli seksin birbirini dışlamadığı gerçeğinin yanı sıra, bu gerçekte hiçbir temeli olmayan başka bir efsanedir. Mastürbasyon, nelerden hoşlandığınızı öğrenmenize, böylece yatakta daha özgüvenli ve daha iyi bir iletişimci olmanıza yardımcı olabilir. Cinsel aktivite, tüm cinsiyetlerdeki insanlarda testosteron seviyelerini etkiliyor gibi görünmektedir, ancak bu ilişki karmaşıktır.

MASTÜRBASYON BAĞIMLILIĞI DİYE BİR ŞEY YOK

Kulaktan kulağa en çok dolaşan diğer bir konu ise hastalık ismi görünen “mastübasyon bağımlılığı”dır. Öncelikle böyle bir hastalık yok. İnsanların mastürbasyon yapmaya “bağımlı” hale gelmesi konusunun bir temeli yok. Bir ton mastürbasyon yapsanız bile, bu sadece yüksek bir libido ve belki de çok fazla boş zamanınız olduğunun işaretidir.

Mastürbasyonun prostat kanserine neden olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ayrıca prostat kanserini önlediğini de duymuşsunuzdur. Gerçek şu ki, bu iki zıt durumla ilgili yapılan kısıtlı çalışmalardan kesin bir sonuç çıkmadı. Anlayacağınız bu da temelsiz bir bilgi.

İLİŞKİSİ OLANLAR DAHA ÇOK YAPIYOR

Bir partnerle seks yapıyor olmanız, bunu kendi başınıza yapmayı bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Yalnız mastürbasyon, cinsel ilişki içinde olan insanlar arasında yaygındır ve farklı cinsel dürtülerle başa çıkmanın iyi bir yolu olabilir. Hatta bir araştırma, mastürbasyondan orgazm olabilen evli kadınların, orgazm olmayan evli kadınlara göre daha tatmin edici cinsel yaşamları olduğunu buldu.



