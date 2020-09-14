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Duygu Özaslan’ın bikinisi eleştiri yağmuruna tutuldu! ‘Küçük almışsın...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 17:56 | Son Güncelleme

Yaz aylarında sarı bikinili görüntüsüyle hafızalara kazınan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan yaşadığı zor günlerin acısını tatilde çıkarttı. Fazla kilolarından kurtulmaya başlayan fenomen bikiniyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Özaslan’ın paylaşımına takipçilerinden photoshop yorumları peşi sıra geldi.

Duygu Özaslan’ın bikinisi eleştiri yağmuruna tutuldu! ‘Küçük almışsın...’

Youtube’da kendine ait bir kanalı bulunan ve makyaj videoları çeken Duygu Özaslan yaz tatiline son sürat devam ediyor. Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren Özaslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıktı.

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Tam gaz ilişkilerini sürdüren çift sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Duygu Özaslan’ın siyah dekolteli elbisesi ve bikinili pozu takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

SEVGİLİSİNİN GÖZÜNDEN DUYGU ÖZASLAN

duygu özaslan

Sevgilisi Can Maxim Mutaf’ın objektifine bikinisiyle poz veren Özaslan fotoğrafına yalnızca kalp emojisi koymayı seçti. Özaslan’ın bikinisi bağlama şekli takipçilerinin dikkatli gözlerinden kaçmadı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan Duygu Özaslan’ın fotoğrafındaki bikisinin kabının küçük geldiği konuşuldu. Fenomenin fotoğrafı bir kez daha photoshop eleştirilerini gündeme getirdi.

Duygu Özaslan'dan dekolteli elbisesiyle pozlar!Duygu Özaslan'dan dekolteli elbisesiyle pozlar!
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