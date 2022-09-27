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Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

26.09.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde moda anlayışına sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları yön veriyor. Birçok ünlü ismin yaptığı kombinler herkese ilham oluyor. Duygu Özaslan'ın siyahlar içindeki şık kombini de çok beğenilenler arasında. Eğer siz de Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda Özaslan'ın seçtiği parçalara alternatif olabilecek birbirinden şık ve kaliteli ürünler!

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Son dönemlerde iki parçadan oluşan kombinler yoğun ilgi görüyor. Özellikle bol kesim klasik pantolonlar modanın nabzını tutuyor. Boyundan bağlamalı bluzlar da en çok tercih edilen parçalar arasında yer alıyor. Duygu Özaslan da bu tarz parçaları kullanarak siyahlar içinde harika bir kombine imza attı. Siz de bu paylaşımı görüp beğenenlerdenseniz Özaslan'ın çok konuşulan kombininde yer alan parçalara benzer ürünleri daha yakından incelemek için okumaya devam edin!

1. Rahat ve özgür hissettiren: Shop & Stop Palazzo Düz Geniş Paça Pantolon

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

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Maskülen tarzı benimseyenlerdenseniz bol kesim kumaş pantolonlar tam size göre! Duygu Özaslan'ın tarzını yakalayan ve birçok farklı parça ile kombinlenebilen Shop & Stop Palazzo Düz Geniş Paça Pantolon, daha zayıf ve uzun görünmenizi sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde rahat hareket etmenize imkân tanıyor. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar giyebileceğiniz parçalar arasında bulunuyor. Model hem yazlık hem kışlık olarak tercih edilebiliyor. Yüksek bel tasarıma sahip olduğu için gün içinde kayma ve toparlanma gibi sorunlar yaşatmıyor. Cildin nefes almasını sağlayan kumaşıyla terlemeyi önlüyor. E daha ne olsun değil mi? Bizce bu ürün kesinlikle bir şansı hak ediyor.

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2. Modern bir tarza imza atın: Holly Lolly Crop Model Kol Detaylı Pretty Bluz

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Çekici stilinizi yansıtan Holly Lolly Crop Model Kol Detaylı Pretty Bluz, tıpkı Duygu Özaslan'ın kombininde olduğu gibi uzun kol detayıyla dikkat çekiyor. Göbek üstü boyuyla yaz aylarının favori parçalarından biri olacak bluzun kolları, farklı kombinlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Parmak diplerinden dirsek üstüne kadar çekilebilen kol detayı, daha uzun ya da daha kısa olarak kullanılabiliyor. Sırt dekoltesiyle çekici duruşunuzu vurgulayacak bluz, pantolondan etek ve şorta kadar birçok parçayla kombinlenebiliyor. Yarım balıkçı yakasıyla dikkat çeken bluzla Duygu Özaslan'ın tarzını yakalamaya ne dersiniz?

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3. Her tarza uyum sağlayan: Tuopuda Kadın Pantolonu

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

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Rahatlığı tercih ederken bir yandan da fit gözükmek isteyenlerdenseniz sizi Tuopuda Kadın Pantolonu ile tanıştıralım. Hem günlük kullanımda hem özel günlerde tercih edebileceğiniz pantolonu farklı tarzlara uyarlayabilirsiniz. Model, önde yer alan dikiş detayıyla klasik havayı yakalıyor. Modelin kemer kısmının arkası ise lastikli. Bu sayede parça, rahat bir şekilde giyilebiliyor ve toparlanma yapmıyor. Kolay kırışmayan kumaşı, gün içinde sizi zor durumda bırakmıyor. Geniş kalıbı sayesinde içinde hareket etmek kolaylaşıyor. Eğer Duygu Özaslan'ın tarzını benimsemek istiyor ancak siyah parçaları yoğun kullanmayı tercih etmiyorsanız modelin diğer renk seçeneklerine de göz atabilirsiniz.

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4. Hafif dokusu ve zarif yapısıyla çok seveceğiniz: Jimmy Key Kadın Siyah Boyundan Bağlamalı Sırt Dekolteli Saten Bluz

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Nefes alan kumaşı ve rahat dokusuyla her zaman ilk tercihiniz olacak Jimmy Key Kadın Siyah Boyundan Bağlamalı Sırt Dekolteli Saten Bluz, sade kombinleriniz için ideal bir parça! Üstelik terletmeyen kumaşıyla gün boyu rahat etmenizi sağlıyor ve kolayca temizleniyor. Siyah rengi sayesinde birçok farklı pantolon ya da ceketle kombinlenebiliyor. Boyun bölgesindeki bağlama detayı, bluza farklı bir hava katıyor. Özel günlerde ya da günlük yaşantıda rahatlıkla giyilebiliyor. Son derece zarif bir duruş sergileyen bluz, her kadının dolabında bulunması gereken eşsiz bir parça!

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5. Sıcak günlerde kurtarıcınız olacak: Liangzai Yazlık Bluz

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Boyundan bağlama detayıyla öne çıkan Liangzai Yazlık Bluz, büzgülü kumaşı ve yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Birçok farklı parçayla uyum sağlayan bluzun sırtında, çekici tarzınızı vurgulayan zarif bir dekoltesi bulunuyor. V yaka tasarımı sayesinde farklı kolyelerle kolayca tamamlanabiliyor. Model günlük olarak kullanılabildiği gibi özel davetler ve partilerde de tercih edilebiliyor. Bele oturan yapısı, fiziğinizin güzelliğini ön plana çıkarıyor. Eğer siz de Duygu Özaslan gibi siyahlar içinde bir kombine imza atmak istiyorsanız şık bluz sizi bekliyor, acele edin!

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6. İster tek başına ister ceketlerle kullanın: Koton Crop Atlet

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Hem klasik hem spor tarza uyum sağlayan bir model arayışındaysanız sıradaki ürüne bayılacaksınız! Koton Crop Atlet, siyah rengin zarafeti ve parlak kumaşının gösterişli duruşuyla dikkat çekmek istediğiniz her an sizinle! Sırtı açık bırakan modelin ön kısmında kalp şeklinde zarif bir pencere detayı bulunuyor. Boynun arkasından bağlanarak kullanılabilen bluz, vücudu tamamen sarıyor. Esnek kumaşıyla gün boyu rahat hissettiriyor. Model; şort, etek, denim ve kumaş pantolonlarla rahatlıkla kullanılabiliyor. Uzun ömürlü, hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca kombinlerinizi taçlandırmaya devam ediyor.

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7. Dört mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz: Frolada Rahat Geniş Paça Pantolon

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen kombinini benimsemek isteyenlere uygun fiyatlı öneriler

Bol kesim pantolonlardan hoşlanıyorsanız Frolada Rahat Geniş Paça Pantolon'u mutlaka denemelisiniz. Rahat hissetmek ve şık gözükmek istediğiniz günlerde tercih edeceğiniz pantolonun bel bölgesinde pile ve asimetrik şekilde iliklenen düğme yer alıyor. Her mevsim rahatlıkla tercih edilebilen pantolon, spor ve klasik tarza uyum sağlıyor. Pamuklu materyaliyle gün boyu rahat kullanılan model, nefes aldıran yapısıyla terletmiyor. Yüksek bel tasarımı sayesinde bel bölgesindeki fazlalıkları toparlayan ürün hem günlük giyimde hem ofis kombinlerinde kullanılabiliyor. Siyah dışında gri, haki ve koyu mavi renk seçenekleri sunan modeli incelemeden alışverişinizi tamamlamayın, deriz.

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Duygu Özaslan kombin siyah takım siyah takım elbise moda
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