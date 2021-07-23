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  4. Düzce'de korkunç olay! Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü

Düzce'de korkunç olay! Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü

23.07.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, arazi paylaşımı tartışması nedeniyle çıkan kavgada ağabey silahını ateşleyerek 2 kardeşini öldürdü.

Düzce'de korkunç olay! Arazi kavgasında 2 kardeşini öldürdü

Olay, saat 20.45 sıralarında Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu kardeşler arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Şaban Karamahmutoğlu olay yerinde Suat Karamahmutoğlu ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İbrahim Karamahmutoğlu olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
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