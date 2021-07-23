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  4. Hatay'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı

Hatay'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı

23.07.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.

Hatay'da arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 7 yaralı

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında tarla nedeniyle tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 2 grup pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

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MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Özel harekat polisleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, İskenderun ilçesindeki özel hastane ve devlet hastanesine kaldırıldı.

Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet G. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Hatay silahlı saldırı
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