HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'deki depremden sonra kaynamaya, yanmaya başladı! Korkutan görüntü: Hiç normal değil

Düzce'deki depremden sonra kaynamaya, yanmaya başladı! Korkutan görüntü: Hiç normal değil

29.11.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından artezyen su kuyusunda bulunan suyun, çakmak çakıldığında yanmaya başladığı belirtildi. İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor'' ifadelerini kullandı.

Düzce'deki depremden sonra kaynamaya, yanmaya başladı! Korkutan görüntü: Hiç normal değil

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar açılan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. İlginç görüntüyü fark eden vatandaşlar, çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

Screenshot_3

"NORMAL BİR ŞEY DEĞİL, BİZE NORMAL GELMİYOR"

İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.
23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

Screenshot_2

Screenshot_5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Pilot uygulamayı İstanbul'da başlattık''Pilot uygulamayı İstanbul'da başlattık'
Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar ettiSahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti
Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…
Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu

İsyan ettirdi! Karnı parçalandı, patileri kesildi

İsyan ettirdi! Karnı parçalandı, patileri kesildi

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.