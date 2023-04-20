HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. e-Devlet ile BTK IMEI sorgulama nasıl yapılır, IMEI numarası nedir? Telefon IMEI öğrenme işlemi nedir?

e-Devlet ile BTK IMEI sorgulama nasıl yapılır, IMEI numarası nedir? Telefon IMEI öğrenme işlemi nedir?

05.04.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların olduğu gibi cep telefonlarının da kimlik numaraları vardır. IMEI numarası adı verilen bu numaralar telefon sahipleri tarafından bilinmelidir. Bu sayede cihaz güvenliği ve cihazın içeriğindeki bilgilerin korunması sağlanabilecektir. IMEI numarası her telefon için geçerlidir. Farklı kanallar aracılığı ile öğrenilebilir bir numaradır. Peki, e-Devlet ile BTK IMEI sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet ile BTK IMEI sorgulama nasıl yapılır, IMEI numarası nedir? Telefon IMEI öğrenme işlemi nedir?

Her telefona ait bir IMEI numarası vardır. Bu numaraların takibi son derece önemlidir. Yeni alınan özellikle ikinci el olan bir cep telefonunun IMEI numarası e devlet üzerinden ya da telefon üzerinden kontrol edilmelidir. Sorgulama için birden fazla yöntem bulunur. IMEI numarasının bilinmesi verilerin güvenliği ve gizliliği için de son derece önemlidir.

IMEI numarası nedir?

IMEI açılımı İngilizce olarak International Mobile Ewuipment Identity’dir. Türkçe karşılığı ise Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği olarak çevrilir. Her cep telefonuna ait bir IMEI numarası mevcuttur. Kullanılan cihazın IMEI numarası farklı yollardan öğrenilebilir. Bu numara gizliliği çok önemli bir numaradır ve cihaz sahibi tarafından bilinmesi gerekir. IMEI numarası bir nevi cep telefonlarına ait kimlik numarası olarak da anılır.

Herkesin sahip olduğu cep telefonuna ait IMEI numarasını bilmesi ve bu numaranın başkaları tarafından öğrenilmemesini sağlaması son derece önemlidir. Aksi takdirde bu numara aracılığı ile yapılan bir kanun dışı eylem cep telefonu sahibinin üzerine kalabilmektedir. Özellikle ikinci el telefon satın alanların IMEI numarasını dikkatli şekilde kontrol etmesi gerekir.

IMEI numarası nasıl sorgulanır?

Bir cep telefonuna ait IMEI sorgulaması yapmak için birden fazla yol bulunur. IMEI öğrenmek için kişisel e devlet hesabından yararlanmak da mümkün olur. e-Devlet IMEI sorgulama işlemi e-Devlet’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği sayesinde yapılabilmektedir. e-Devlet üzerinden IMEI numarasını sorgulayabilmek için e-Devlet hesabına kişisel şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılır. Sitedeki IMEI sorgulama menüsüne girilir. Açılan ekrandaki bölmeye eldeki IMEI numarası yazılır ve sorgulama butonuna tıklanır. Bu işlem eldeki cihazın kayıp ya da çalıntı olup olmadığını gösteren bir işlemdir.

Apple IMEI sorgulama işlemi yapmak için bazı adımların takip edilmesi gereklidir. Öncelikle cihazın ayarlar sekmesine girilir. Bu listedeki genel başlığına girilir ve hakkında yazan kısma giriş yapılır. IMEI numarası burada görülebilir. Telefon IMEI öğrenmek için de tüm cihazlarda aynı olan bir yöntem vardır. Cihazın arama ekranına sırasıyla * - # - 0 – 6 - # yazılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Metrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce bekledilerMetrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce beklediler
Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü! Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!
Anahtar Kelimeler:
IMEI imei numarası öğrenme

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.