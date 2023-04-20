e-Devlet ile BTK IMEI sorgulama nasıl yapılır, IMEI numarası nedir? Telefon IMEI öğrenme işlemi nedir?

Her telefona ait bir IMEI numarası vardır. Bu numaraların takibi son derece önemlidir. Yeni alınan özellikle ikinci el olan bir cep telefonunun IMEI numarası e devlet üzerinden ya da telefon üzerinden kontrol edilmelidir. Sorgulama için birden fazla yöntem bulunur. IMEI numarasının bilinmesi verilerin güvenliği ve gizliliği için de son derece önemlidir.

IMEI numarası nedir?

IMEI açılımı İngilizce olarak International Mobile Ewuipment Identity’dir. Türkçe karşılığı ise Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği olarak çevrilir. Her cep telefonuna ait bir IMEI numarası mevcuttur. Kullanılan cihazın IMEI numarası farklı yollardan öğrenilebilir. Bu numara gizliliği çok önemli bir numaradır ve cihaz sahibi tarafından bilinmesi gerekir. IMEI numarası bir nevi cep telefonlarına ait kimlik numarası olarak da anılır.

Herkesin sahip olduğu cep telefonuna ait IMEI numarasını bilmesi ve bu numaranın başkaları tarafından öğrenilmemesini sağlaması son derece önemlidir. Aksi takdirde bu numara aracılığı ile yapılan bir kanun dışı eylem cep telefonu sahibinin üzerine kalabilmektedir. Özellikle ikinci el telefon satın alanların IMEI numarasını dikkatli şekilde kontrol etmesi gerekir.

IMEI numarası nasıl sorgulanır?

Bir cep telefonuna ait IMEI sorgulaması yapmak için birden fazla yol bulunur. IMEI öğrenmek için kişisel e devlet hesabından yararlanmak da mümkün olur. e-Devlet IMEI sorgulama işlemi e-Devlet’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği sayesinde yapılabilmektedir. e-Devlet üzerinden IMEI numarasını sorgulayabilmek için e-Devlet hesabına kişisel şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılır. Sitedeki IMEI sorgulama menüsüne girilir. Açılan ekrandaki bölmeye eldeki IMEI numarası yazılır ve sorgulama butonuna tıklanır. Bu işlem eldeki cihazın kayıp ya da çalıntı olup olmadığını gösteren bir işlemdir.

Apple IMEI sorgulama işlemi yapmak için bazı adımların takip edilmesi gereklidir. Öncelikle cihazın ayarlar sekmesine girilir. Bu listedeki genel başlığına girilir ve hakkında yazan kısma giriş yapılır. IMEI numarası burada görülebilir. Telefon IMEI öğrenmek için de tüm cihazlarda aynı olan bir yöntem vardır. Cihazın arama ekranına sırasıyla * - # - 0 – 6 - # yazılır.



