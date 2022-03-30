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EastEnders’in yıldızı Molly Collin, hayranlarına OnlyFans hesabını duyurdu! Seksi pozu sosyal medyada olay oldu

30.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC’nin pembe dizisi EastEnders’da Dotty Cotton karakterine hayat veren Molly Collin, ekranlara ara verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarına yöneldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerden biri olan Collin, seksi bir pozunu yayınlayarak OnlyFans’a katıldığını duyurdu.

EastEnders’in yıldızı Molly Collin, hayranlarına OnlyFans hesabını duyurdu! Seksi pozu sosyal medyada olay oldu

21 yaşındaki Molly Collin, 2008 yılından EastEnders dizisinde Dotty Cotton rolünü üstlenerek tanındı. Oyunculuğa ara veren Collin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla popülerliğini korumayı başardı. Ünlü isim yan kısmı iplerden oluşan dekolteli kıyafetiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayranlarına OnlyFans hesabına katıldığını duyurdu.

FİYATINI AÇIKLADI

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Eski oyuncu şimdilerin OnlyFans modeli hayranlarının kendisini daha sık görmek istediğini dile getirerek aylık abonelik sistemiyle işleyen bir hesap oluşturduğunu belirtti. OnlyFans fenomeni seksi fotoğraf ve videoları için aylık 7.60 sterlin (yaklaşık 150 TL) ve ve üç ay için 15 sterlin (yaklaşık 290 TL) olarak ücret belirlediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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