'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 109 bin 593 bin lira

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın biyoçeşitlilik zenginliği bakımından önemli iller arasında olduğunu kaydetti.

Erişmiş, "Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasındaki bölgede bulunan Eber sarısı, bizim önemli endemik türlerimizden bir tanesi. Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün gözetimi altında, etrafı çitle çevrilmiş durumda. Bu türe zarar vermenin cezası 109 bin 593 liradır. Eber sarısı endemik tür olduğundan dolayı bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile izlenmektedir." dedi.

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş de Eber sarısının sadece Eber bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Ateş, Eber sarısının mayıs başında açtığını ve 1 ay çiçekli olduğunu anlatarak, "Bu güzelliği il dışından ziyaretçiler, fotoğraf ve aile grupları medyadan takip ettikleri kadarıyla bizimle irtibata geçtiklerinde biz onları tur eşliğinde getirerek bu güzelliği gösteriyoruz. Koparılması, çiğnenmesi durumunda para cezası kesiliyor." diye konuştu.

AA

