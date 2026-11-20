Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Gül Tut, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı.

DHA

Soruşturmanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ‘Yalan tanıklık’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ADLİ KONTROL KALDIRILMIŞTI

Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu’nun yargılandığı davanın 11 Kasım’da görülen ilk duruşmasında Yalova 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, Güllü’nün ölümüne ilişkin ana davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederken, Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

DHA

EK KARAR VERİLDİ

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları ise kararın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK’a gönderilen delillerin ardından mahkeme, ek karar alarak Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin yeniden uygulanmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe giren yurt dışına çıkış yasağından haberi olmayan Sultan Nur Ulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitmek üzere geldiği havalimanında hakkındaki tedbirin yeniden uygulandığını öğrendi.

ATV'de yer alan haberde, Sultan Nur Ulu'nun kararı öğrendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.