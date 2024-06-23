Ebeveynleri tedirgin eden olay! Güpegündüz sokak ortasında 12 yaşındaki çocuğu ve yeni yürümeye başlayan kardeşini kaçırmaya çalıştı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin başkenti Londra'da bir sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koyu renk giysiler ve beyzbol şapkası giymiş maskeli saldırganın bebek arabasını yakalayıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. 12 yaşındaki erkek çocuk ise bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki kardeşini korumak için saldırganla kıyasıya bir mücadele verdi. Sonunda saldırgan istediğini elde edemeyince koşarak bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri adamın kimliğinin tespit edilmesi için sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerdeki adamın 40'lı yaşlarında olduğu ifade edildi. 12 yaşındaki çocuğun yardım çığlıklarına çevredekilerin koşması üzerine şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.







