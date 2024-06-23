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    4. Ebeveynleri tedirgin eden olay! Güpegündüz sokak ortasında 12 yaşındaki çocuğu ve yeni yürümeye başlayan kardeşini kaçırmaya çalıştı

    Ebeveynleri tedirgin eden olay! Güpegündüz sokak ortasında 12 yaşındaki çocuğu ve yeni yürümeye başlayan kardeşini kaçırmaya çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 11:03
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da kimliği belirlenemeyen bir adam 12 yaşındaki bir erkek çocuk ve bebek arabasında bulunan yeni yürümeye başlayan kardeşini kaçırmaya çalıştı. Sokak ortasında güpegündüz yaşanan kaçırma girişimi bölgede yaşayan ebeveynlerde tedirginlik yarattı. Polis adamın her yerde arandığını söyledi.

    Ebeveynleri tedirgin eden olay! Güpegündüz sokak ortasında 12 yaşındaki çocuğu ve yeni yürümeye başlayan kardeşini kaçırmaya çalıştı

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin başkenti Londra'da bir sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koyu renk giysiler ve beyzbol şapkası giymiş maskeli saldırganın bebek arabasını yakalayıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. 12 yaşındaki erkek çocuk ise bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki kardeşini korumak için saldırganla kıyasıya bir mücadele verdi. Sonunda saldırgan istediğini elde edemeyince koşarak bölgeden uzaklaştı.

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    Güvenlik kamerası görüntüleri adamın kimliğinin tespit edilmesi için sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerdeki adamın 40'lı yaşlarında olduğu ifade edildi. 12 yaşındaki çocuğun yardım çığlıklarına çevredekilerin koşması üzerine şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

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