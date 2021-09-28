Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalyan takım Novara’da devam ediyor. Daha önce Vakıfbank’ta forma giyen Ebrar Karakurt, Mayıs 2021’de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ebrar Karakurt, İtalya'dan sevgilisi İmge'yle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı tepki çeken Ebrar Karakurt, paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.

Sporcular başta olmak üzere birçok yurttaşın desteğini de alan Karakurt, Türkiye’deyken kız arkadaşıyla silmek zorunda kaldığı fotoğrafı, Venedik’te çektirdi.

