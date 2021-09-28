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Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

28.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından sevgilisi İmge ile İtalya’dan fotoğraf paylaştı. Başarılı voleybolcu daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafını tepkiler sonrası silmişti.

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerine İtalyan takım Novara’da devam ediyor. Daha önce Vakıfbank’ta forma giyen Ebrar Karakurt, Mayıs 2021’de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ebrar Karakurt, İtalya'dan sevgilisi İmge'yle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

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Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı tepki çeken Ebrar Karakurt, paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.

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Sporcular başta olmak üzere birçok yurttaşın desteğini de alan Karakurt, Türkiye’deyken kız arkadaşıyla silmek zorunda kaldığı fotoğrafı, Venedik’te çektirdi.

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Instagram Ebrar Karakurt
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