Ebrar Karakurt pozlarını peş peşe paylaştı! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

Bir süredir İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında kilit rol oynayan isimlerden biri. Başarılı kariyeri ile adından söz ettiren Karakurt son paylaştığı pozlarıyla dikkat çekti.

23 yaşındaki genç voleybolcu paylaşımına "Hem harbi hem barbie" notunu düştü.

Ebrar Karakurt'un paylaşımına yorum yapanlar arasında bir dönem Turabi ve Merve Aydın gibi isimlerle beraber Survivor'da yarışan Duygu Bal da yer aldı.

Eski voleybolcu olan Duygu Bal'ın yorum yaptığı fotoğrafları Didem Soydan, Serel Yereli, Burak Deniz, Armağan Çağlayan gibi isimler de beğendi.