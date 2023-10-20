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  4. Ebrar Karakurt pozlarını peş peşe paylaştı! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

Ebrar Karakurt pozlarını peş peşe paylaştı! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

20.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızları arasında yer alan Ebrar Karakurt sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Sevilen isim en son paylaştığı pozlarıyla beğeni topladı.

Bir süredir İtalya'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında kilit rol oynayan isimlerden biri. Başarılı kariyeri ile adından söz ettiren Karakurt son paylaştığı pozlarıyla dikkat çekti.

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23 yaşındaki genç voleybolcu paylaşımına "Hem harbi hem barbie" notunu düştü.

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Ebrar Karakurt'un paylaşımına yorum yapanlar arasında bir dönem Turabi ve Merve Aydın gibi isimlerle beraber Survivor'da yarışan Duygu Bal da yer aldı.

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Eski voleybolcu olan Duygu Bal'ın yorum yaptığı fotoğrafları Didem Soydan, Serel Yereli, Burak Deniz, Armağan Çağlayan gibi isimler de beğendi.

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