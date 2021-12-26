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Ebrar Karakurt sevgilisiyle geziyor! Sarmaş dolaş poz

26.12.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt boş zamanlarında sevgilisi İmge'yle İtalya'yı geziyor. Aşıklar son olarak Pisa Kulesi'ndeydi. İmge Ebrar Karakurt ile pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Ebrar Karakurt sevgilisiyle geziyor! Sarmaş dolaş poz

Ebrar Karakurt, Türkiye'nin en çok konuşulan voleybolcuları arasında yer alıyor. Şimdilerde İtalya'da yaşayan Karakurt, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Cinsel tercihi nedeniyle bir süre önce sosyal medyada gündeme gelen Ebrar Karakurt, aşkını kimseden saklamıyor. İtalya'ya transfer olan ünlü isim zaman buldukça İtalya'yı sevgilisiyle dolaşıyor.

Ekran Alıntısı

İkili son olarak Pisa Kulesi'ne gitti. Ebrar ve İmge kulenin önünde birlikte poz vererek paylaştı.

İmge'nin paylaşımına "Bayılıyorum" size yorumları yağdı.


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Ebrar Karakurt
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