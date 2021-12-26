Ebrar Karakurt sevgilisiyle geziyor! Sarmaş dolaş poz

Ebrar Karakurt, Türkiye'nin en çok konuşulan voleybolcuları arasında yer alıyor. Şimdilerde İtalya'da yaşayan Karakurt, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Cinsel tercihi nedeniyle bir süre önce sosyal medyada gündeme gelen Ebrar Karakurt, aşkını kimseden saklamıyor. İtalya'ya transfer olan ünlü isim zaman buldukça İtalya'yı sevgilisiyle dolaşıyor.

İkili son olarak Pisa Kulesi'ne gitti. Ebrar ve İmge kulenin önünde birlikte poz vererek paylaştı.

İmge'nin paylaşımına "Bayılıyorum" size yorumları yağdı.



