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  4. Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü voleybolcudan yorum gecikmedi

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü voleybolcudan yorum gecikmedi

12.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram'dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İmge'den ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü voleybolcudan yorum gecikmedi

Bir süredir ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşayan İmge, geçtiğimiz günlerde voleybolcu sevgilisinden ayrıldı. İstanbul'a geri dönen İmge, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Tuğba Şenoğlu, İmge'nin cesur paylaşımına ''Yandım'' yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Beğeni yağdı

İlişkilerini sonlandırma kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram hesabında birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde barışma pozunu paylaşarak ilişkilerine bir şans daha veren ikili, yeniden ayrıldı.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Beğeni yağdı

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra İtalya'dan İstanbul'a dönüş yapan İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Beğeni yağdı

Ebrar Karakurt ve İmge'nin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Beğeni yağdı

Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Beğeni yağdı


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Ebrar Karakurt
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