Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Ünlü voleybolcudan yorum gecikmedi

Bir süredir ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşayan İmge, geçtiğimiz günlerde voleybolcu sevgilisinden ayrıldı. İstanbul'a geri dönen İmge, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Tuğba Şenoğlu, İmge'nin cesur paylaşımına ''Yandım'' yorumunu yaptı.

İlişkilerini sonlandırma kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram hesabında birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi.

Geçtiğimiz günlerde barışma pozunu paylaşarak ilişkilerine bir şans daha veren ikili, yeniden ayrıldı.

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra İtalya'dan İstanbul'a dönüş yapan İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ebrar Karakurt ve İmge'nin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.



