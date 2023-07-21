Ebrar Karakurt'tan Sergen Yalçın'lı poz... "Beşiktaşlıyız..."

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un şampiyonluk sonrasında yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Ebrar Karakurt'un yaptığı "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı. Büyük destek gören Ebrar son olarak adı Melisa Döngel ile anılan Sergen Yalçın ile buluştu.

Ebrar Karakurt Sergen Yalçın ile pozuna "Hocam olur kendisi" notunu düşüp ekledi: "Beşiktaşlıyız Beşiktaş..."

Ünlü voleybolcunun paylaşımına ise beğeni yağdı. Fotoğrafı görenler "İki efsane bir arada" yorumlarında bulundu.

