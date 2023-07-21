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Ebrar Karakurt'tan Sergen Yalçın'lı poz... "Beşiktaşlıyız..."

21.07.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Melisa Döngel ile anılan Sergen Yalçın, Filenin Sultanları'nın çok konuşulan ismi Ebrar Karakurt ile bir araya geldi. Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un şampiyonluk sonrasında yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Ebrar Karakurt'un yaptığı "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı. Büyük destek gören Ebrar son olarak adı Melisa Döngel ile anılan Sergen Yalçın ile buluştu.

Ebrar Karakurt Sergen Yalçın ile pozuna "Hocam olur kendisi" notunu düşüp ekledi: "Beşiktaşlıyız Beşiktaş..."

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Günler sonra paylaştı! "En iyimiz gitti..." Günler sonra paylaştı! "En iyimiz gitti..."

Ünlü voleybolcunun paylaşımına ise beğeni yağdı. Fotoğrafı görenler "İki efsane bir arada" yorumlarında bulundu.

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Ebrar Karakurt sosyal medya mücevher

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