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Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

25.11.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge'nin Instagram paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

Mayıs ayından beri İtalya'nın Kadınlar Voleybol Ligi'nde forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Cinsel tercihleri nedeniyle tartışmaya yol açan Karakurt, sevgilisi İmge'nin Instagram paylaşımına yaptığı yorumla yeniden dikkatleri üzerine topladı. Karakurt, sevgilisi İmge'nin akşam yemeği pozuna, ''Güvercin eti yemeyi seven birileri'' yorumunda bulundu. Karakurt'un yorumuna kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.

Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

12 yaşından beri voleybol oynayan Karakurt, uzun yıllar Vakıfbank Spor Kulübü'nde sahaya çıktı.

Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

Şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da yer alan Karakurt, kariyerinden ziyade, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraflar, toplumun bir kısmı tarafından tepkiyle karşılanırken, bir kısmı tarafından destekleniyor.

Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!


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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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