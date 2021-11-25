Ebrar Karakurt'tan sevgilisi İmge'ye dikkat çeken yorum!

Mayıs ayından beri İtalya'nın Kadınlar Voleybol Ligi'nde forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Cinsel tercihleri nedeniyle tartışmaya yol açan Karakurt, sevgilisi İmge'nin Instagram paylaşımına yaptığı yorumla yeniden dikkatleri üzerine topladı. Karakurt, sevgilisi İmge'nin akşam yemeği pozuna, ''Güvercin eti yemeyi seven birileri'' yorumunda bulundu. Karakurt'un yorumuna kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.

12 yaşından beri voleybol oynayan Karakurt, uzun yıllar Vakıfbank Spor Kulübü'nde sahaya çıktı.

Şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da yer alan Karakurt, kariyerinden ziyade, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraflar, toplumun bir kısmı tarafından tepkiyle karşılanırken, bir kısmı tarafından destekleniyor.



