Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge ünlü fenomenle birlikte! Buse Plan paylaştı

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge güzel bir ilişkinin ardından ayrılma kararı almışlardı. İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu da bulamamıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge yeni aşkını ilan etti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge aradığını ünlü fenomen Buse Plan'da buldu. Önce Buse Plan romantik bir paylaşım yaptı. Ardından ise İmge bir pozunu "Love" notuyla paylaştı.

İmge'nin pozlarını gören takipçilerinin bir kısmı kalp emojisiyle bu aşka destek verirken bazı takipçiler ise "Ebrar'dan sonra toparlayamadın", "Ebrar'dan başkası olmuyor" yorumları yaptı.

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