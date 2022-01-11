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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

11.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, İtalya'dan İstanbul'a gelerek Zehra Güneş'e sürpriz yaptı. Güzel voleybolcu Zehra Güneş, karşısında İmge'yi görünce sevinçten çıldırdı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayından beri sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor. İstanbul'u ziyaret eden İmge, Zehra Güneş'e sürpriz yaptı. Karşısında İmge'yi görünce şaşkına dönen Zehra Güneş'in sevinci, kameralara yansıdı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Kadınlar Ligi takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Sık sık sevgilisi İmge ile İstanbul'a seyahat eden Karakurt, bu defa sevgilisini yalnız bıraktı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz ağustos ayında İmge ile aşk pozunu paylaştığı için günlerce tartışmaların odağında yer almış; en sonunda ses getiren pozu silme kararı almıştı. İkili, şimdilerde aşklarını göz önünde yaşamayı tercih ediyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı


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Ebrar Karakurt
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