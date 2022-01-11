Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den Zehra Güneş'e sürpriz! Görünce çıldırdı

Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayından beri sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor. İstanbul'u ziyaret eden İmge, Zehra Güneş'e sürpriz yaptı. Karşısında İmge'yi görünce şaşkına dönen Zehra Güneş'in sevinci, kameralara yansıdı.

Mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Kadınlar Ligi takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sık sık sevgilisi İmge ile İstanbul'a seyahat eden Karakurt, bu defa sevgilisini yalnız bıraktı.

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz ağustos ayında İmge ile aşk pozunu paylaştığı için günlerce tartışmaların odağında yer almış; en sonunda ses getiren pozu silme kararı almıştı. İkili, şimdilerde aşklarını göz önünde yaşamayı tercih ediyor.



