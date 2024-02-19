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  4. Ebru Gündeş ile evlenecek olan Murat Özdemir merak edildi! "Gizemli bir tarafı var"

Ebru Gündeş ile evlenecek olan Murat Özdemir merak edildi! "Gizemli bir tarafı var"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edildi. Daha önce de Özdemir ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Ebru Gündeş evlilik iddialarına dair açıklama yapmadı. Murat Özdemir'in ise hayatı merak edildi.

Ebru Gündeş ile evlenecek olan Murat Özdemir merak edildi! "Gizemli bir tarafı var"

Ebru Gündeş yine özel hayatıyla gündemde. Selin Özdemir'den Temmuz 2022'de boşanan Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı iddia edildi.

Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş'i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir şarkıcının gönlünü çaldı. Evlilik hazırlıkları yaptıkları söylenen çiftten Murat Osman Özdemir merak edildi.

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"DERİN VE GİZEMLİ"

Rıza Sarraf ile evliliğiyle uzun süre gündemden kalan Gündeş'in aşkta tercihi yine bir iş insanı oldu. Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde "Murat Osman Özdemir, Adanalı bir ailenin evladı olmasına rağmen Adana'dan çok İstanbul'da hayatını sürdürüyor. Adana'da çok bilinen bir isim değil. Her ne kadar İstanbul'da yaşamını sürdürse de Murat Osman Özdemir sıkı bir Adana Demirspor taraftarı. Sık sık tuttuğu takımın maçlarını izliyor. Hatta bir dönem de yönetime girmek istemiş. Bu talebi başta Murat Sancak tarafından olumlu karşılansa da sonrasında loca almadığı için yönetime giriş talebi veto edilmiş." denildi.

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Yazının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Murat Osman Özdemir'i tanıyanların ortak fikri, "gizemli" bir tarafının bulunduğunu söylemeleri. Yaşının ötesinde "olgun", "sırlı", "ağır", "derin" olarak nitelendiriliyor. Derin ve gizemli tarafı ise devlet bürokrasisi ve savunma sanayinde iş yapmasından kaynaklanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
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