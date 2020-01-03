MAGAZİN
  4. Ebru Polat 2020'ye Phuket’te girdi! Bikinili poz

Ebru Polat 2020'ye Phuket’te girdi! Bikinili poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla dikkat çeken şarkıcı Ebru Polat 2020 yılına Phuket’te girdi. Kırmızı beyaz bikinisiyle doğal yaşam parkında poz veren Polat'ın paylaşımları olay oldu.

Ebru Polat 2020'ye Phuket’te girdi! Bikinili poz

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ebru Polat son olarak Can Yaman açıklamalarıyla dikkat çekmişti. "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı daha sonra ise "kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" demişti.

Bu açıklamasıyla çok konuşulan Polat 2019 yılında yoğun çalışma temposuyla da dikkat çekmişti. Yeni yılı Phuket’te geçirmeye karar veren Polat son olarak yaptığı bikinili paylaşımlarla beğeni topladı. Yılbaşını Phuket’te geçiren Ebru Polat, tatilde fil sevdiği anları paylaştı.

1

Polat paylaşımına "Bu karede dikkatimi çeken tek şey; çocuğun bakışları..." yorumunu yaptı.

3

Polat'ın bikinili paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Beğeni yağdı! 'Hayatımda bir erkek var mı?'Beğeni yağdı! 'Hayatımda bir erkek var mı?'
Vedat Milor'a meydan okudu! Hesabı ben ödeyeceğimVedat Milor'a meydan okudu! Hesabı ben ödeyeceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat ebru polat bikini

En Çok Okunan Haberler

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da Nazlı'dan aşk itirafı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Thorne'dan jartiyerli 2020 paylaşımı!

+18 film sitesinden ödül almıştı! Jartiyer çoraplarıyla olay paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kedisiyle paylaşımlarına beğeni yağdı

Beğeni yağdı! 'Hayatımda bir erkek var mı?'

Bülent Ersoy Vedat Milor'a meydan okudu! Hesabı ben ödeyeceğim

Vedat Milor'a meydan okudu! Hesabı ben ödeyeceğim

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer estetikle bambaşka birine dönüştü!

Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun

Şeyma Subaşı sosyal medyayı karıştırdı! 'Sütyen var mı yok mu?'

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Ece Seçkin'den küvet pozu!

Ece Seçkin'den küvet pozu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.