Ebru Polat 2020'ye Phuket’te girdi! Bikinili poz

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Ebru Polat son olarak Can Yaman açıklamalarıyla dikkat çekmişti. "Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı daha sonra ise "kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" demişti.

Bu açıklamasıyla çok konuşulan Polat 2019 yılında yoğun çalışma temposuyla da dikkat çekmişti. Yeni yılı Phuket’te geçirmeye karar veren Polat son olarak yaptığı bikinili paylaşımlarla beğeni topladı. Yılbaşını Phuket’te geçiren Ebru Polat, tatilde fil sevdiği anları paylaştı.

Polat paylaşımına "Bu karede dikkatimi çeken tek şey; çocuğun bakışları..." yorumunu yaptı.

Polat'ın bikinili paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

