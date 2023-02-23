Ebru Polat 'Buradaki çocuklardan 35 tanesi öldü!' diyerek isyan etti

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Adıyaman İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden genç sporcuların ölmeden önceki görüntüsünü görünce çileden çıktı.

Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelen sporcu kafilesindeki 35 kişi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7'lik depremde hayata gözlerini yumdu. Vefat eden genç sporcuların neşeli hallerini gören Ebru Polat, ''Arkadaşlar ben çok öfkeliyim. Normale dönemiyorum, dönmek de istemiyorum'' diyerek isyan etti.

Polat, ''Burada gördüğünüz çocuklardan 35 tanesi öldü. O kadar çok insan bu aptal müteahhitler yüzünden öldü ki... İçimde bir soğuma, öfke ve hayal kırıklığı oluştu. İnsan hayatı, hayvan hayatı, kısaca bir canlının hayatı bu kadar ucuz olamaz ya! Bebekler, çocuklar, hayvanlar... Gözümün önünden gitmiyor!'' ifadelerini kullandı.



