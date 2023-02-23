MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat 'Buradaki çocuklardan 35 tanesi öldü!' diyerek isyan etti

Ebru Polat 'Buradaki çocuklardan 35 tanesi öldü!' diyerek isyan etti

23.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Mersin, Şanlıurfa, Adana gibi pek çok şehri sallayan 7.7'lık depremde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adıyaman'a gelen spor kafilesindeki 35 kişi yaşamını yitirmişti. Enkaz altında kalan sporcuların deprem öncesi videosunu gören Ebru Polat, sorumsuz müteahhitlere öfke kustu.

Ebru Polat 'Buradaki çocuklardan 35 tanesi öldü!' diyerek isyan etti

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Adıyaman İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden genç sporcuların ölmeden önceki görüntüsünü görünce çileden çıktı.

Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelen sporcu kafilesindeki 35 kişi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7'lik depremde hayata gözlerini yumdu. Vefat eden genç sporcuların neşeli hallerini gören Ebru Polat, ''Arkadaşlar ben çok öfkeliyim. Normale dönemiyorum, dönmek de istemiyorum'' diyerek isyan etti.

Ebru Polat yıkılan binaların müteahhitlerine öfke kustu! 'Buradaki çocuklardan 35 tanesi öldü!'

Polat, ''Burada gördüğünüz çocuklardan 35 tanesi öldü. O kadar çok insan bu aptal müteahhitler yüzünden öldü ki... İçimde bir soğuma, öfke ve hayal kırıklığı oluştu. İnsan hayatı, hayvan hayatı, kısaca bir canlının hayatı bu kadar ucuz olamaz ya! Bebekler, çocuklar, hayvanlar... Gözümün önünden gitmiyor!'' ifadelerini kullandı.

Ebru Polat yıkılan binaların müteahhitlerine öfke kustu! 'Buradaki çocuklardan 35 tanesi öldü!'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere..." diyerek paylaştı"Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere..." diyerek paylaştı
Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Ebru Polat ele

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.