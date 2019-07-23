MAGAZİN

Ebru Polat elbisesiyle denize böyle girdi: Hayırdır oğlum

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 03:58 | Son Güncelleme

Kos Adası’nda tatil yapan Ebru Polat denize elbiseyle girdi, denize elbisesiyle girdiği anların videosunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Polat elbisesiyle denize böyle girdi: Hayırdır oğlum

Şarkıcı Ebru Polat, tatilini yaptığı Yunanistan'ın Kos adasında, denize elbiseyle girdiği anların videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Videoda 'Hayırdır oğlum' diyen Polat, 'Denize elbiseyle girenlerde bugün' notunu düştü.

Ebru Polat'ın denize girerken makyajlı olması dikkat çekti.

Polat'ın videosu kısa süre içerisinde yüz binlece kişi tarafından izledi. Ebru Polat videosuna, "Şarkıcılar genelde denize; ıssız koylarda ve elbiseyle girer." notunu ekledi.

"KRALİÇE ALEMSİN"

Ebru Polat'ın videosuna yorum yapan bir takipçisi, "Evde bikiniyle geziyorsun deniz elbiseyle giriyorsun" yorumuyla güldürdü. Polat'ın başka bir takipçisi ise, "Kraliçe alemsin." yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat kos adası

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