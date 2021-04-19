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Ebru Polat falcı haberini görünce... Hadise'ye destek

19.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf boşanmasında iddialar gündemden düşmüyor. Hadise'yle ilgili çıkan falcı iddialarına Ebru Polat tepki gösterdi.

Ebru Polat falcı haberini görünce... Hadise'ye destek

Ebru Gündeş kendisini başka kadınlarla aldattığını açıkladığı Rıza Sarraf'a boşanma davası açtı. Bu isimlerden birinin Hadise olduğu iddia edilmişti.

Hadise'nin bu haberleri yalanlamasının ardından Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in yıllardır fal baktırdığı kişinin Miami'de Sarraf'ın evinde Hadise'yle karşılaştığı iddia edildi.

Bu iddialar sosyal medyada gündem olunca Ebru Polat'tan Hadise'ye destek geldi. Polat bu haberlere şu yorumu yaptı: "Kulaktan dolma bir bilgiyle bir kadına yapılan iftiralar, hakaretler... Bizde kadına şiddet asla bitmez arkadaş."

Ekran Alıntısı

Polat'ın bu yorumu binlerce kişiden beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Ebru Polat Hadise
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